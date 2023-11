La Vadese sferra il colpaccio a Tavullia

tavullia

0

vadese

1

ATHLETICO : Ribiscini, Salvatori, Antinori, Marcolini, Principi, Vagnini, Giacomelli, Focarini (13’ st Ferrini), Cocchi (34’st Daminai L.), Morelli, Matteucci F. (13’ st Damiani M.). All. Carta

VADESE: Del Gallo A., Giugliano, Fraternali, Ugolini (18’st Vlavonou; 46’ st Pazzaglia), Maciaroni, Zaaraoui, Del Gallo D., Ndiaye, Bravi (15’ st Tassi), Rossetti (21’ pt Virgili), Arcangeli (34’ st Lani). All. Bruscia

Arbitro: Pucci di Pesaro

Rete: 46’ st Lani Ammoniti: Giugliano, Ndiaye, Salvatori, Maciaroni, Bravi, Principi, Ferrini, Mister Carta

Colpaccio della Vadese. La prima frazione finisce in parità. La ripresa inizia fotocopia del primo tempo ma il Tavullia non è riuscito ad imporre il gioco mentre la Vadese è stata brava ad aspettare e poi colpire in contropiede. Al 26’ colpisce il palo da quel momento ci crede di più e continua ad attaccare e all’inizio del recupero Lani sfrutta un errore difensivo dove gli rimane facile ad appogiare in rete.