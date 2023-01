La Vigilar non può fermarsi Con Bologna servono punti

Seconda gara casalinga consecutiva per la Vigilar che, dopo aver superato Parma, si prepara ad ospitare il Geetit Bologna. Appuntamento domenica alle 19 al Palas Allende. La compagine di Marco Marzola è in piena zona playoff (sesta con 26 punti) ed è reduce dal secco 3 a 0 rifilato a San Giustino. Peraltro gli emiliani, in questa stagione, hanno vinto sette volte e tutte per 3 a 0 mentre il tie break non si addice ai bolognesi in quanto in tutte e cinque le occasioni capitate non sono mai riusciti a spuntarla. Stefano Gozzo ha le idee molto chiare su questo match: "Come contro Parma – afferma lo schiacciatore veneto – dobbiamo portare a casa tre punti per tenere a distanza Pineto e le altre avversarie. Contrariamente al precedente incontro, in cui forse abbiamo risentito della stanchezza di Coppa Italia, contro Bologna abbiamo avuto l’intera settimana per prepararci bene". All’andata i fanesi, sotto 2 set a 1, riuscirono a ribaltare la partita e vincere al quinto set. E’ chiaro che il Geetit non farà da semplice spettatore ma darà tutto per proseguire il proprio cammino verso i playoff. Nelle ultime gare c’è stato spazio per lo schiacciatore Marco Maletti che sta dando un grande contributo alla squadra. Punti fermi sembrano essere Guerrini, Lugli e Orazi (bravo a muro) mentre Vinti garantisce esperienza. In casa Vigilar pare completamente recuperato Stefano Gozzo, decisivo nel quarto set contro Parma. L’obiettivo è mantenere la testa della classifica.

b.t.