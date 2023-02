La Vigilar sbatte contro Tofoli: è il terzo ko

SAN Donà

3

Vigilar Fano

2

(25-22, 21-25, 20-25, 25-18, 16-14)

: Trevisiol 11, Bassanello (L), Elia, Parisi 1, Baratti 4, Palmisano 7, Mazzon 5, Mazzanti 6, Umek 20, Mandilaris 20, Tuis. All. Tofoli.

VIGILAR FANO: Zonta 2, Marks 22, Gozzo 10, Ferri 15, Roberti 6, Maletto 6, Galdenzi, Ferraro 8, Raffa (L), Carburi, Gori, Tito, Sabatini, Partenio. All. Castellano.

Un fanese batte Fano. La Vigilar contro il San Donà di Paolo Tofoli perde per la terza volta in campionato. Ma questa è la sconfitta più dolorosa perché a spuntarla è stata una squadra in cerca di punti salvezza. Uno stop però al tie-break, quindi la Vigilar torna dal Veneto almeno con un punto, tenendo ancora a debita distanza le inseguitrici e mantenendo, per ora, salda la vetta. Ma che botta. Che non era la serata giusta per i biancorossi si è visto fin dal primo set in cui i padroni di casa si sono subito presi la libertà di dettare il passo. Ed ecco che si arriva sul finire del parziale con la Virtus in affanno (22-20). Ma proprio nella fase più delicata del tempo, i meccanismi fanesi si inceppano e i locali corrono sul velluto. Fano si ferma a quota 22. Una prima parte di gara con la Vigilar che appare sottotono. Nel secondo parziale però arriva il riscatto. E’ un’altra Virtus, ritorna il ritmo e la qualità di gioco. Uno 0-3 secco dimostra chi comanda la classifica, un super Ferraro al centro fa faville. San Donà passa da protagonista a comparsa (11-16). Il gap aumenta con il trascorrere dei minuti (14-19). Poi c’è un sussulto dei padroni di casa e la Vigilar ritorna a soffrire seppure per poco (20-23). Fano sente la pressione, ma la gestisce e pareggia i conti (21-25).

Nella terza frazione la Vigilar alza le barricate (1-5) e cresce in tutti i fondamentali. Dall’altra parte della rete sugli scudi Mazzanti e Baratti che tengono a galla la formazione locale. E proprio sul più bello ecco che i veneti ritornano pericolosi (19-20). Poi ci pensa Marks a raddrizzare la serata (20-25). Quando tutto sembra sotto controllo nel quarto San Donà spinge, mentre la Virtus si perde clamorosamente (7-0). Una partenza shock. La Virtus prova a ricucire lo strappo (13-16), ma i padroni di casa la ricacciano giù da -3 a -6 (19-14). E’ ancora parità. Al tie-break è un tira e molla continuo dopo il 3-1 firmato dai locali. Si corre sul filo del rasoio con entrambe le squadre che non vogliono mollare. E’ Ferraro a impattare sul 3-3. Da quel momento è un estenuante botta e risposta.

Nel cuore dell’ultimo parziale sembra che Fano possa farcela (9-11 con un muro del tedesco), ma poi Fano sbaglia al servizio e gli avversari agganciano (11-11). Finale al cardiopalmo (14-14). Poi però è un muro e un ace di San Donà a regalare la vittoria alla formazione di casa.

Classifica: Vigilar 53*, Pineto 47, Gerbaudo, Macerata 41, Belluno, San Giustino 32, Garlasco, Bologna 31, Parma 29, San Donà 22*, Brugherio 20, Lucernari 19, Mirandola 14, Monselice 11.

*Una partita in più.

Beatrice Terenzi