La Vigilar strapazza Savigliano e vola alto

vigilar

3

savigliano

0

(25-21, 25-23, 25-22)

VIGILAR : Zonta 2, Marks 25, Gozzo, Ferri 12, Roberti 7, Maletto 5, Galdenzi, Ferraro 6, Raffa (L), Carburi, Gori, Sabatini, Partenio 1. All. Castellano

MONGE-GERBAUDO SAVIGLIANO: Nasari 2, Filippi 3, Calcagno, Gallo (L), Trinchero, Rainero 10, Rabbia (L), Galaverna 10, Bergesio, Spagnol 12, Dutto 3, Mellano 1. All. Simeon

Arbitri: Salvati Serena di Roma e Grassia Luca di Roma

Note: Fano bv 7, bs 16, muro 12; Savigliano bv 4, bs 15, muro 5

E adesso davvero si vola. La Vigilar batte Savigliano, terza della classe, e tocca quota 52, staccando di sei lunghezze la seconda Pineto, nell’anticipo della ventesima giornata del campionato di serie A3. Fano sempre più in alto a comandare il girone Bianco.

Davanti a palas Allende pieno e di fuoco, i padroni di casa dimostrano tutta la loro superiorità vincendo lo scontro in quota più delicato del girone di ritorno. E’ vero ancora c’è tanta strada da percorrere, ma se la Virtus riesce a mantere la testa della classifica fino in fondo, i playoff sarebbero seppur complicati senza dubbio più dolci. Ma ora i biancorossi si godono il magic moment, tutto meritato. Gli uomini di coach Castellano non solo infilano un successo dopo l’altro ma giocano anche bene.

Finora un cammino quasi perfetto per Raffa e compagni, solo due sconfitte su 18 incontri e la tana fanese che regge come una roccaforte medievale. E anche ieri sera in casa i virtussini hanno dimostrato tutta la loro potenza, anche mentale. Una squadra solida dove tutti i meccanismi funzionano perfettamente. E anche quando ci sono dei giri a vuoto poi il gruppo si compatta e reagisce, spuntandola. Contro il Savigliano la pratica si è chiusa in tre set, ma non è stato facile. Tra le fila dei fanesi mancava un pezzo da novanta come Gozzo, ancora out. Ma la Virtus ha firmato una prestazione davvero di spessore. I virtussini hanno subito inizialmente il gioco avversario (3-6), poi grazie alla solita battuta ed ad un muro granitico hanno risalito la china portandosi sul 16 a 11 con Marks in battuta. Nel finale di prima frazione ci ha pensato Ferri a suggellare il parziale con una serie di attacchi imprendibili.

Spettacolare la seconda frazione: dopo un buon inizio Vigilar (6-3), si sveglia Savigliano con il bravo Rainero che sia a muro che in attacco sorprende i padroni di casa (12-15, 17-20). Il Monge-Gerbaudo sembra padrone del set ma, sul 21-23, non ha fatto i conti con i fuoriclasse Ferraro e Marks. Il siciliano piazza due muri devastanti (25-23). Il Palas Allende è una bolgia: sulle ali dell’entusiasmo i fanesi partono a mille nel terso set (11-7), ancora Rainero assieme a Galaverna provano a dare una scossa ai loro compagni (20-18) ma nel finale Ferri in coabitazione con Marks danno la spinta decisiva alla squadra.

b.t.