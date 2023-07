La Vis aspetta Da Pozzo Intanto si pensa alle uscite

SAN LORENZO DORSINO (Trento)

La Vis Pesaro attende l’arrivo di Lorenzo Da Pozzo, esterno di 19 anni chiamato a garantire più copertura sulla corsia (quella destra) dello scacchiere del tecnico Banchieri. Ha gamba e sa difendere, l’ideale per dare maggiore equilibrio ai biancorossi, i cui esterni hanno invece attitudini più offensive. Da Pozzo è ora impegnato nella tournée in Olanda con il Venezia, convocato dal tecnico Paolo Vanoli, ma l’accordo con la Vis è fatto (come anticipato dal Carlino il 21 luglio): il ragazzo si aggregherà al gruppo al ritorno in Italia. Il suo arrivo conferma il filo diretto tra il club biancorosso e i lagunari. Sono quattro infatti i rinforzi arrivati dal Venezia: oltre a De Pozzo, sono infatti agli ordini di Banchieri il portiere Filippo Neri, il difensore portoghese Afonso Peixoto e l’attacante Babacar Diop.

Per il resto il mercato della Vis dovrebbe vivere una fase di stasi, almeno sul fronte delle entrate. C’è da lavorare sulle uscite, ed è su questo che Michele Menga, responsabile dell’area tecnica, si sta concentrando. Su Gavazzi, per esempio, c’è l’interessamento sempre più forte del Giugliano, mentre Sorrento e Messina sono sulle tracce di Coppola (che intanto ha deciso di allenarsi con l’Equipe Campania). Più incerto il destino di Ngom, inserito nella lista dei partenti ma per ora pare che per lui non ci siano trattative concrete.

Intanto prosegue per fortuna senza intoppi il ritiro a San Lorenzo Dorsino, dove Banchieri continua a plasmare la sua Vis sul 3-4-1-2 dopo le buone sensazioni emerse anche nell’amichevole con il Monza. "In mattinata lavoro atletico e nel pomeriggio partitella interna a ranghi contrapposti", fa sapere l’ufficio stampa raccontando il sesto giorno di ritiro trentino.

"Nei prossimi giorni – prosegue – dopo il ritorno a Pesaro, daremo notizia di qualche allenamento congiunto con squadre della zona". Al ritorno in città, la Vis troverà ancora uno stadio Benelli in formato cantiere. Il rifacimento del terreno prosegue, ma a vederlo oggi il campo è una stesa di ghiaia. Dal Comune fanno sapere che tutto sta proseguendo secondo i tempi stabiliti e che dunque i lavori dovrebbero finire entro il 14 settembre (servizio in Cronaca). Data che, come noto, costringerà a giocare due partite a Recanati, sperando che non debbano essere di più. Considerando come vanno i lavori pubblici, in città, meglio fare gli scongiuri.