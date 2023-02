La Vis blinda la difesa Bakayoko è recuperato

Bakayoko sì, Fedato ancora no. E’ questo il bilancio del martedì biancorosso. Per un inizio di settimana che proietta i biancorossi al derby col Rimini, in programma domenica alle 14:30. In altri termini: la squadra è al lavoro per riscattare il 5-0 dell’andata e dare continuità a un trend di cinque risultati utili consecutivi. Tra lavoro atletico e partitella a ranghi ridotti, con un focus particolare su una forma fisica da preservare in vista del rush finale del campionato. Durante la seduta di ieri pomeriggio si è visto Bakayoko, uscito acciaccato dal match col San Donato, mentre Fedato non ha svolto lavoro con la squadra: il fantasista veneziano potrebbe rientrare a metà settimana e, magari, tornare utile per la sfida coi romagnoli, anche se con un minutaggio comprensibilmente ridotto. In gruppo anche Provazza, pronto a sudare coi compagni e seguito dal preparatore atletico Giovannelli. Ancora presto per ragionare di tattiche e undici titolari, ma la sensazione è che il tecnico lombardo possa dare fiducia all’undici visto col San Donato. Almeno in difesa e a centrocampo. Mentre in attacco Gerardi (26 presenze e 5 gol col Rimini nella stagione 1920). dovrebbe giocarsi le proprie carte già in avvio. Per pungere un Rimini da 5 punti nelle ultime 4 gare, complice la sconfitta casalinga col Gubbio (0-1) e i pareggi con Olbia (1-1) e Lucchese (1-1), a cui è seguita la vittoria nella tana dell’Alessandria (0-1). A Pesaro i romagnoli di Gaburro potrebbero dare spazio ai neo arrivati Sandri, Biondi e Rossetti, con l’attaccante ex Piacenza chiamato a supportare Vano e il co-capocannoniere del girone Santini (14 gol). Possibili protagonisti di un derby che la Vis dovrà affrontare con attenzione e pragmatismo, spinta dalla Prato e da un Brevi in formato condottiero.

Capitolo arbitro. Sarà Leonardo Mastrodomenico di Policoro l’arbitro del derby in programma al Benelli. Il fischietto lucano, al secondo anno di CAN C, ha un solo precedente coi biancorossi: sua la direzione di Olbia-Vis Pesaro 1-1 (Serie C 2122). Un incrocio invece coi romagnoli, in occasione di Prato-Rimini 2-1 (Serie D 2021). In questa stagione Mastrodomenico ha diretto sette gare di C, incluse le sfide del girone B Ancona-Fermana 2-1 e Pontedera-Fiorenzuola 1-0. I suoi assistenti al "Benelli" saranno Veronica Martinelli di Seregno e Edoardo Federico Cleopazzo di Lecce. Quarto ufficiale: Matteo Dini di Città di Castello.

Riccardo Spendolini