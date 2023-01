La Vis ci prova, maxi offerta a Melchiorri

Più che tre punti, quelli guadagnati dalla Vis contro l’Olbia sono nove: tre per la classifica, altrettanti per gli scontri diretti e altrettanti ancora per averli acciuffati con tutti i limiti evidenziati dalla rosa (pensata per un gioco diverso da quello di Brevi) e dalla panchina dove le alternative vere continuano a scarseggiare. Bisogna leggere questa partita tra luci e ombre senza lasciarsi abbagliare dal risultato. Di positivo c’è che adesso la squadra cerca di stare in campo con ordine, occupando gli spazi e lo fa finalmente ringhiando e aggrappandosi alla divisa dell’avversario, come ha mostrato Tonucci che con le mani o con i piedi ha cucito gli strappi del reparto, comunicando bava e senso di appartenza a utti e anche a un pubblico finalmente ritrovato grazie anche alla promozione dei prezzi che ha riportato allo stadio qualche centinaio di tifosi in più, famiglie e bambini compresi. Di contro la Vis è stata messa alle corde dall’ultima in classifica ridotta in dieci, rischiando di pareggiare e questo deve far riflettere: le fasce continuano a soffriee (Ragatzu ha imperversato), il centrocampo si è abbassato senza quasi mai prendere l’iniziativa e in attacco manca un centrale che sappia far salire la squadra...