La Vis domani cerca punti a Pontedera. Banchieri: "Un avversario capace di tutto"

Neppure il tempo di godersi la seconda vittoria stagionale ed ecco Pontedera dietro l’angolo. Ieri al Benelli s’è trovato comunque il modo di festeggiare a fine allenamento i 22 anni di Christian Nina, che ha offerto pizza per tutti. Proprio il ragazzo di Pompei, che Banchieri ha elogiato in conferenza stampa ("Sta crescendo tantissimo"), è tra i candidati a sostituire Valdifiori, insieme a Rossetti (primo favorito), Foresta e Loru. Ci sarà comunque spazio per i giovani, anche nella logica degli avvicendamenti a gara in corso. Quasi scontata l’assenza del regista, ancora zoppicante dopo il duro colpo all’anca, anche se Banchieri confida in un recupero in extremis. "Se non ce la fa, giocherà uno con caratteristiche diverse – dice il tecnico – anche perché per trovare altri Valdifiori bisogna andare in Serie A". Flash back sul successo contro la Recanatese. Il tecnico si dichiara molto soddisfatto: "Credo che siamo stati superiori sotto diversi aspetti, intensità, qualità. Vedo tutto il gruppo che spinge forte, e il nostro pubblico che fa da 12° uomo". Nessun appunto da fare ai ragazzi: "Se si soffre tutti insieme quando c’è bisogno, va tutto bene. Vedo una squadra che ha organizzazione, identità chiara. E che gioca bene al calcio". Qualità da mettere in campo anche domani (ore 18,30) sul sintetico del Mannucci: "Sarà un’altra partita, perché tutte le squadre sono diverse. E lo sono non tanto nel modo di giocare ma perché sono diversi i giocatori". Di una cosa l’allenatore è convinto: "La cosa più bella di questo torneo è il livello altissimo in tutte le squadre. Assomiglia a una B, anche per l’importanza di certe piazze".

Vietato però guardare oltre la singola partita, anche se gli impegni sono ravvicinati (domani il Pontedera, lunedì sera il Pineto al Benelli): "Una alla volta". Così come è inutile guardare adesso la classifica, sebbene invogli più di qualche settimana fa. "Sono una persona di fatti e non di filosofia. La classifica va guardata a marzo". Quali novità aspettarsi per domani? Un cambio è obbligato (Valdifiori), un paio di altri probabili, anche nell’ottica del doveroso turn over. Potrebbe essere avvicendato De Vries, che Banchieri reputa comunque "un giocatore fantastico, dotato di tecnica e cambio passo ma che deve essere più lucido nelle scelte". Potrebbe esserci una chance dall’inizio per Sylla, così come per Marcandella. Possibile un’altra sorpresa giovane, "ma per me i giovani non sono mai una sorpresa ma la quotidianità". E il Pontedera? Squadra capace di tutto, di darne 4 al Rimini dopo averne presi 4 dal Pineto. Così come di bloccare sullo 0-0 la capolista Torres. Sempre temibile davanti, dove Nicastro è il riferimento ma gli altri (Ianesi, Benedetti, Catanese, Ignacchiti) si inseriscono a turno. Forte anche sui piazzati (5 gol da angoli e punizioni).

Designazione arbitrale. Pontedera-Vis sarà diretta da Giuseppe Rispoli di Locri (assistenti Spina di Palermo e Farina di Brescia, 4° uomo Verrocchi di Sulmona). Secondo anno, un precedente: Vis-Torres 2-1 della scorsa stagione.

Tifosi. I biglietti di Pontedera-Vis Pesaro (domani ore 18,30 diretta streaming Sky) si possono acquistare entro oggi alle 19 sul sito www.etes.it e in tutti i punti vendita abilitati. Domani biglietteria dello stadio "Mannucci" chiusa per i tifosi di Pesaro.