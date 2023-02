"La Vis è cambiata: adesso fa pure i blocchi"

"Questa Vis è cambiata". Se n’è accorto anche l’allenatore della Torres Sottili che ha riconosciuto i meriti di Brevi e dei pesaresi: "Non è più la squadra di prima, quando hai giocatori fisici e che danno peso specifico come Tonucci, Gerardi, solo per fare qualche nome, puoi cominciare a incidere. Io ho visto una Vis Pesaro che sa fare blocchi, come nel primo gol, con giocatori esperti, bravi a smarcarsi. Fatta questa premessa bisogna riconoscere che non ce ne va bene una, perché prima di subire la rete del 2-1 abbiamo colpito una traversa. Forse bisogna chiedere a qualche Papa o Vescovo per capire cosa sta succedendo. La lotta per la salvezza la decideranno le rose ampie e la condizione psicofisica".