La Vis e i recuperi cruciali: si spera negli attaccanti

Due assenze certe (Fedato e Valdifiori). Due over da recuperare al più presto (Gerardi e Pucciarelli). Un Di Paola sì aggregato alla squadra, ma con zero minuti in cascina contro la Reggiana. E’ una Vis con l’esigenza di recuperare uomini e fare punti quella che si avvicina alla sfida col Siena (sabato, ore 17:30), crocevia di importanza vitale in vista del turno infrasettimanale col Montevarchi. Che ha già il sapore di scontro diretto in chiave salvezza, e potrebbe averlo ancora di più se dalla città del Palio i biancorossi non tornassero con almeno un punto. Anche perché il turno numero 31 mette sul piatto gli scontri diretti Olbia-Imolese e Montevarchi-Torres, mentre San Donato e Alessandria sono attesi rispettivamente dalle trasferte di Ancona (i dorici non vincono da quattro turni) e Lucca (rossoneri con un solo successo nelle ultime nove). In altri termini: la lotta salvezza è quanto mai serrata, e lo sarà fino al termine della stagione. Brevi intanto dovrà resettare la testa dei suoi dopo una sconfitta, quella con la Reggiana, sì preventivabile ma maturata per via di errori (evitabili) dei singoli. Il vestito tattico della squadra però rimarrà invariato, quel 3-5-2 che a Siena, inutile girarci intorno, verrà depauperato della qualità di Valdifiori e Fedato, anche a onore del vero l’ex Bari il gol non lo trova dall’8 gennaio scorso.

Ed è proprio la precisione sotto porta quella che manca ai biancorossi. Un problema non di poco conto, a cui si aggiunge quello di un reparto avanzato poco incisivo, al netto del gol di Sanogo contro l’Alessandria e della rete di Di Paola col San Donato. Capitolo Siena. I toscani arrivano dal pareggio in Valdarno contro il San Donato, in un derby toscano che al netto della prestazione ha certificato il sesto pareggio nelle ultime sette gare. Sì, perché i ragazzi di Pagliuca non vincono dal 22 gennaio scorso, giorno in cui Paloschi e Buglio hanno timbrato la vittoria (1-2) sul Montevarchi. E non è un caso che i bianconeri siano la squadra col maggior numero di pareggi collezionati in stagione (13), alla pari di Fermana, San Donato e Olbia. Contro i biancorossi Pagliuca dovrà fare a meno di Belloni e Favalli, entrambi appiedati dal Giudice Sportivo, mentre su Petrelli (rientrato in gruppo) e De Paoli aleggia un punto interrogativo da sciogliere nel corso della settimana. Al "Franchi" comunque si rivedranno Crescenzi e Picchi, in campo dopo aver superato alcuni problemi fisici, così come Leone, fresco di squalifica appena scontata.

Curiosità: quello di Siena è il quinto pubblico del girone B, alle spalle di Cesena, Reggiana, Rimini e Ancona, con una media di 2.582 presenze nelle quindici gare casalinghe giocate fino a oggi, e con un picco di 3.041 spettatori contro il Cesena (fonte stadiapostcards.com). Infine, prosegue la vendita dei tagliandi per i tifosi vissini: biglietti per il settore ospiti (15 euro+d.p) acquistabili su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati.

Riccardo Spendolini