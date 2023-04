La Vis nella tana del lupo spera in Di Paola

Una missione complicata, contro una big che ha ritrovato fiducia. Eppure in casa Vis l’obiettivo rimane lo stesso: la salvezza, se possibile lontano da quelle forche caudine che sono i playout. A Gubbio (ore 17:30, diretta Eleven Sports-DAZN-Sky Sport) i biancorossi arrivano con la voglia matta di ripartire dai primi 20’ del secondo tempo con l’Entella, perché anche una squadra stanca può mettere il piede sull’acceleratore. Su tutti, merito di un Di Paola oggi verso la titolarità. Brevi (squalificato, così come il vice Renzoni) potrebbe dare seguito per larghi tratti al 3-5-2 di domenica, magari confidando nei recuperi di Tonucci e Bakayoko e in un auspicabile cambio di passo del tandem offensivo Fedato-Gerardi. A centrocampo, fermo restando l’impiego dell’ex Modena, le due ali Zoia e St Clair sono pronte a dare manforte a Coppola e Aucelli.

Gubbio. Braglia dal canto suo è pronto a confermare il 3-4-2-1 visto col San Donato, ma potrebbe cambiare alcuni tasselli: in difesa Redolfi, al rientro alla squalifica, è in vantaggio su Signorini. Se il reparto arretrato è completato dagli under Portanova e Bonini, a centrocampo spazio a Morelli-Rosaia-Bulevardi-Nicolao. In attacco, invece, Arena e Di Stefano sono in pole per supportare Vazquez. Gli umbri vogliono dare seguito ai tre successi consecutivi contro Recanatese, Lucchese e San Donato, inversione di tendenza dopo dodici giornate in cui, vittoria di Rimini a parte, non hanno mai raccolto vittorie. Da non sottovalutare il fattore ambientale, anche se conti alla mano il pubblico eugubino è all’undicesimo posto per presenze allo stadio: 1.078 di media, al di sotto dei 1.177 dei pesaresi (fonte StadiaPostcards).

Precedenti. L’ultima volta al "Barbetti" (6 marzo 2022) finì con un secco 3-0 per il Gubbio. Vis e rossoblù si sono già affrontati due volte in stagione, sempre al "Benelli": 0-1 in amichevole, 0-4 in campionato.

Arbitro. Per la sfida in terra umbra la CAN C ha scelto Valerio Vogliacco di Bari, al primo anno in categoria. Per lui un solo precedente coi biancorossi: sua la direzione di Vis Pesaro-Fiorenzuola 1-0 (Serie C 2223). Zero invece gli incroci coi rossoblù. Gli assistenti: El Filali di Alessandria e Rastelli di Ostia Lido. Quarto ufficiale: Martino di Firenze.

Biglietti. Saranno oltre centodieci i tifosi vissini nel settore ospiti del "Barbetti". Il club umbro, dal canto suo, comunica che per accedere allo stadio sarà necessario avere il biglietto in formato esclusivamente cartaceo.

Primavera 3. Per una Vis in piena lotta per salvarsi, ce n’è un’altra, quella guidata da Sandreani, attesa da un ultimo turno di campionato fondamentale per mantenere la categoria. Al "Fratelli Sentimenti" di Bomporto i biancorossi (19 punti) affronteranno i pari età del Modena (41), già terzo in classifica: vincere significherebbe evitare lo spettro dei playout.

Così in campo. Stadio "Barbetti", ore 17:30

GUBBIO (3-4-2-1): Di Gennaro; Portanova, Redolfi, Bonini; Morelli, Rosaia, Bulevardi, Nicolao; Arena, Di Stefano; Vazquez. All. Braglia

VIS (3-5-2): Campani; Gega, Gavazzi, Bakayoko; St Clair, Aucelli, Coppola, Di Paola, Zoia; Fedato, Gerardi. All. Brevi

Arbitro: Vogliacco di Bari

Riccardo Spendolini