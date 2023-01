"La Vis non parte battuta, vince chi è bravo"

"Non partiamo battuti: arriviamo da due risultati importanti, e solo chi sarà più bravo porterà a casa il risultato". E’ questa la cifra del Brevi-pensiero alla vigilia del derby con l’Ancona di oggi alle 17,30 (diretta nazionale gol Sky e Eleven sport) banco di prova vissino dopo due risultati utili consecutivi. Un fatto: il tecnico lombardo non teme i dorici. Almeno in senso assoluto, perché allo stesso tempo deve fare i conti di nuovo con le assenze di Fedato ("Credo possa tornare tra una settimana o dieci giorni") e Provazza ("Non ho indicazioni di un recupero imminente"), alle quali si è aggiunta la partenza verso Padova di Cannavò. Ieri sera è stato ufficializzato Harvey St Clair, ventiquattrenne scozzese di proprietà del Venezia che potrà tornare utile sia sulle fasce che in mezzo al campo: "E’ un ottimo acquisto perché può occupare varie zone del campo, anche come mezz’ala, e può darci una mano da qui alla fine", così Brevi in conferenza stampa. Difficile che l’ex Triestina (13 gare e 2 gol) e Seregno (17 gare e 0 gol) possa partire dall’inizio, più probabile un suo impiego nella ripresa. Chi invece giocherà dal 1’ è Gerardi: per lui probabile tandem con Pucciarelli. A centrocampo allora si potrebbe rivedere Astrologo, mentre per Aucelli si va verso la riconferma sulla fascia destra, zona del campo in cui lo scuola Sassuolo sembra essersi adattato bene. In difesa, infine, spazio al trio Rossoni-Tonucci-Bakayoko, in continuità con l’undici (mai sceso in campo) del match col Pontedera. Mancherà Zoia, squalificato.

Capitolo Ancona. Così Brevi presenta i dorici: "Squadra in ottima salute, fresca di quattro risultati utili nelle ultime cinque gare: è al top della fiducia. Ha meccanismi consolidati e i suoi elementi sono molto bravi quando giocano in verticale. Per questo dovremo limitare le lori doti, accentuare i loro difetti ed essere bravi nel momento in cui abbiamo il possesso del pallone". Colavitto per l’occasione potrà contare sul neo arrivato Melchiorri (presentato ieri, contratto fino al 30 giugno), pronto per il debutto nel tridente offensivo al posto di un Di Massimo non in forma smagliante. Nel 4-3-3 disegnato dal tecnico ex Vastese due sono i ballottaggi: Paolucci-Prezioso a centrocampo, De Santis-Camigliano in difesa. Out Spagnoli (recupero in corso) e il già vissino D’Eramo. Al del Conero arbitrerà Ettore Longo di Cuneo Fischietto al terzo anno di Can C, 7 presenze in stagione in terza serie, un solo precedente coi biancorossi: Vis Pesaro-Feralpisalò 2-0 (stagione 2021). Zero invece gli incroci coi dorici. Assistenti: Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Daniel Cadirola di Milano. Quarto ufficiale: Guido Verrocchi di Sulmona. Mercato. E’ a un passo l’arrivo di Jay Enem, attaccante classe 2003 di proprietà del Venezia ma cresciuto nelle giovanili dell’Ajax. In questa stagione ha collezionato 3 gol in 4 presenze con la Primavera 2 dei lagunari, oltre a 10’ in prima squadra nella sconfitta per 0-1 contro il Sudtirol.

Così in campo, Stadio del Conero, ore 17:30

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto, Paolucci; Petrella, Moretti, Melchiorri. All. Colavitto

VIS (3-5-2): Farroni; Rossoni, Tonucci, Bakayoko; Aucelli, Astrologo, Coppola, Di Paola, Borsoi; Pucciarelli, Gerardi. All. Brevi Arbitro: Longo di Cuneo

Riccardo Spendolini