La Vis ora porta in area la batteria che fa gol

Prima che Aboubakar Bakayoko la buttasse dentro, la Vis aveva calciato inutilmente 100 calci d’angolo tondi in 24 partite e spiccioli. Alleluja. Ci son voluti cinque mesi perché i biancorossi sfruttassero a dovere un fondamentale del calcio moderno: le palle inattive. L’ha sottolineato anche mister Brevi a fine partita: "Negli ultimi tempi ci abbiamo lavorato a fondo". E i risultati si vedono. Fino a martedì la Vis aveva segnato appena tre gol sui calci da fermo, rigori esclusi: una punizione diretta, uno sviluppo di punizione e uno di rimessa laterale. Contro la Torres ha sfruttato solo quelle. Due tiri, due gol. E sardi ripagati con la stessa moneta, perché all’andata erano stati loro a segnare due gol su altrettante conclusioni; quello del pari in pieno recupero. Vendicato con gli interessi da Gavazzi.

Lacuna colmata? Speriamo di sì, anche perché non se ne può fare a meno in un campionato dove oltre un terzo delle segnature vengono dalle palle inattive. La Vis ora ha trovato un ottimo battitore in St Clair ed è in grado di portare in area una batteria di saltatori niente male, accresciuta dagli arrivi di Gerardi e Tonucci. Presenza fisica e centimetri. Altri temi della gara vinta in rimonta (prima volta in stagione) contro la Torres. Due coppie di esterni in grado di fare entrambe le fasi: più incisivo l’asse Aucelli-St Clair (quest’ultimo bella sorpresa del mercato di gennaio), ma sulla sponda opposta Pucciarelli e Zoia hanno garantito spinta soprattutto nella ripresa.

Carburante puro per una squadra che al centro non brilla per

qualità e per un modulo che troppe volte in precedenza abbiamo visto zoppicare con esterni arrangiati. I gol dei difensori (gli ultimi tre vengono tutti dal reparto) portano variabilità di soluzioni (siamo arrivati a 9 marcatori diversi, eravamo ultimi a quota 6) e sono il corollario alla ritrovata solidità. Innegabile l’apporto di un giocatore come Tonucci, guida esperta ed esempio per tutti compagni. Pesaro ha ancora la seconda peggior difesa del girone, ma nelle ultime cinque gare non ha preso un gol su azione e gli ultimi due sono rigori assai discutibili. Certo, le linee sono ancora basse, la transizione offensiva non sempre lineare, la tendenza a scodellare palloni avanti anziché giocarli ancora marcata, ma il rendimento delle ultime giornate (10 punti in 4 gare) è da primi posti. Ed è un avviso ai naviganti: la squadra materasso ha lasciato il posto a ben altro.

Piccolo vantaggio competitivo: l’enplein sfiorato con le sarde (tre vittorie e un pari con Olbia e Torres) potrebbe tornare utile in

caso di arrivo alla pari in classifica. Martedì sera oltretutto la Vis giocava senza due pedine come Di Paola e Fedato che restano tra le più incisive della rosa. Sabato a Montevarchi in casa del San Donato probabilmente ci saranno entrambi e Brevi avrà di che pescare nel mazzo. E’ questo il momento di battere il ferro, prima che arrivino le gare proibitive. Ma anche per quelle, c’è un po’ di corazza in più. Prima però bisognerà affrontare uno scontro diretto che il San Donato vuole vincere a tutti i costi e che reputa una occasione impredibile per la classifica.