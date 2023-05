La Vis pensa alla prossima stagione Possibile la riconferma di Banchieri

Si va verso la conferma di Banchieri. La volontà della Vis Pesaro sarebbe quella di confermare l’allenatore che ha garantito due vittorie nelle ultime tre partite che sono valse la salvezza diretta senza i playout ai danni dell’Imolese retrocessa per la penalizzazione complessiva di sei punti. L’impressione è che Banchieri sia piaciuto alla società sia per il modo in cui si è messo a disposizione del club, sia anche per le modalità di gestione dello spogliatoio e della fase calda della stagione e questo starebbe facendo riflettere la Vis Pesaro sulla reale possibilità di una conferma. La Vis potrebbe insomma ripartire da lui per la prossima stagione, assieme a un ristretto gruppo di giocatori su cui ricostruire la rosa, affidandosi anche ai giovani pesaresi in giro per l’Italia che hanno ben figurato in serie D, tra i quali Ceccacci che ha vinto il campionato con il Pineto. La decisione su Banchieri non è stata ancora presa, dunque siamo nel campo delle probabilità, ma a meno che non esca fuori una alternativa dopo la fine ufficiale del campionato, sarà ancora lui a guidare la squadra l’anno prossimo. Bisogna aspettare, tra l’altro, anche la parola fine per il caso Imolese che virtualmente è stata già scritta dalla Lega con la mancata sospensione dei playout. Molto difficilmente si tornerà indietro, viste le inadempienze societarie romagnole che hanno portato alla penalizzazione e che creerebbero un pericoloso precedente per la categoria. Il 15 maggio il Tribunale federale si pronuncia sul ricorso della Procura che chiedeva una penalizzazione maggiore.

Mercato e infortunati. Secondo il portale TuttoC la Vis è interessata all’attaccante Sulayman Jallow, 27 anni: 11 presenze e 0 gol nella Viterbese quest’anno, mentre nelle due precedenti stagioni a Montevarchi ha collezionato rispettivamente 21 partite e 3 gol e 36 gare con 6 gol. Di Paola si è operato a Bologna al menisco dallo stesso chirurgo che lo aveva operato per la rottura del crociato: proprio dopo il primo grave infortunio, Di Paola era arrivato a Pesaro per ricostruirsi la carriera, riuscendoci e finendo poi al Modena, salvo poi ritornare a Pesaro l’anno scorso. Un infortunio, quello al menisco, che richiede circa un mese di tempo per il recupero. Di Paola dunque, ammesso che venga riconfermato alla Vis, sarà disponibile per il prossimo ritiro, unitamente a Marcadella, anch’egli reduce da un grave infortunio al ginocchio. La squadra continuerà ad allenarsi in questi giorni.

Under 16. La Vis ha vinto 3-1 a Pescara. Ha aperto le segnature Veneziano, il raddoppio è stato di Bonazzoli e non come erroneamente scritto ieri, di Podrini. Ci scusiamo con i lettori. Il terzo gol è stato segnato da Cecchetti.