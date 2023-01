La Vis pensa ancora giovane: Enem e St Clair

Meno quattro alla chiusura del calciomercato invernale, con vista sul delicato derby di Ancona. La Vis si avvicina alla sfida di domani (ore 17:30) con i dorici e lo fa con un occhio alle dinamiche in entrate e in uscita. Quelle stesse dinamiche che hanno portato in dote una punta centrale (over) ovvero Gerardi, ex Picerno e Gubbio già ben inserito nella rosa di Brevi, e che potrebbero regalare un puntello under. Sì, perché l’uscita di Cannavò (prestito secco al Padova) impone di guardarsi intorno, e in fretta. Il nome caldo in questo senso è il classe 2003 olandese Jay Enem, 3 gol in 4 apparizioni con la Primavera 2 dei lagunari e fresco di debutto in B (10 minuti) nello 0-1 col Sudtirol. Enem è cresciuto nelle giovanili dell’Ajax: con i lancieri ha giocato fino all’Under 18, poi nell’estate del 2022 il passaggio al Venezia. "Mi ispiro a Didier Drogba, che ammiro fin da bambino, e a Victor Osimhen: anche lui, come me, è per metà nigeriano e gioca in Italia, apprezzo la sua etica del lavoro", aveva dichiarato ai canali ufficiali dei lagunari. La trattativa tra Vis e Venezia è avviata e i biancorossi potrebbero ufficializzarlo a breve....