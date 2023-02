La Vis per le vie Brevi: "È vietato distrarsi"

Bentornata continuità. Ingrediente imprescindibile per una squadra che la zona playout se la vuole lasciare alle spalle davvero, per avvicinarsi sempre più a un treno playoff che, a oggi, dista nove punti (Lucchese a quota 35). Il match col San Donato (oggi, 14:30) rappresenta allora l’ennesimo spartiacque per tracciare un solco rispetto a un collettivo, quello fiorentino, che di punti ne ha collezionati 24, due in meno dei biancorossi, e al netto della sconfitta per 0-3 con la Reggiana nel penultimo turno, ha inanellato 3 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 8 gare. Così il tecnico biancorosso Oscar Brevi presenta la sfida del "Brilli Peri": "Sarà una trasferta impegnativa, l’ennesimo scontro diretto contro una squadra in salute, una gara da affrontare con la massima attenzione – l’analisi del tecnico meneghino nella conferenza stampa prima della partenza per il Valdarno –. E’ normale che i risultati delle ultime partite ci portino a lavorare con entusiasmo, però noi dobbiamo tenere i piedi per terra, perché le difficoltà non sono ancora finite: ci sarà da soffrire". Con i toscani la Vis recupera Di Paola, rientrato dalla squalifica, ma non potrà ancora contare su Fedato e Provazza, ancora ai box per i rispettivi infortuni: "Fedato dovrebbe rientrare all’incirca alla metà della prossima settimana – così Brevi – Provazza si sta curando, ma non è rientrato in gruppo. Non penso che il suo sia un rientro imminente". Se gli si chiede un bilancio del mercato invernale, l’ex difensore del Torino risponde così: "Abbiamo fatto uscire chi era in sovrannumero e accolto giocatori con certe caratteristiche che potessero riequilibrare la rosa per il nostro sistema di gioco. Si stanno inserendo tutti bene, anche se con tre partite ravvicinate non ho avuto modo di scendere nei dettagli". E sui margini di miglioramento del gruppo: "Sono convinto che ci siano sempre: la squadra può crescere sia in fase difensiva sia in fase difensiva".

La formazione. Detto del rientro di Di Paola (verso l’impiego dal 1’), Brevi potrebbe confermare la stessa difesa vista con la Torres, mentre a centrocampo Valdifiori potrebbe fare rifiatare Coppola dopo le tre gare ravvicinate. Partita aperta in attacco: due maglie da spartire tra Gerardi, Pucciarelli, Ngom e il neo arrivato Enem, anche se l’ex Empoli potrebbe tornare utile in ottica centrocampo in caso di necessità.

Capitolo arbitro. In Valdarno arbitrerà Enrico Gigliotti di Cosenza, fischietto al secondo anno di Can C, due gettoni in carriera con i biancorossi: Fermana-Vis Pesaro 1-1 (Serie C 20212022) e Imolese-Vis Pesaro 0-0 (Serie C 20222023). Zero invece gli incroci con i fiorentini. Nella stagione in corso ha diretto 8 gare di C, inclusi i match del girone B Pontedera-Ancona 2-2, Lucchese-Torres 0-0, Carrarese-Fermana 2-0, Entella-Alessandria 4-2 e, appunto, la sfida di Imola tra vissini e rossoblù. I suoi assistenti saranno Vincenzo Andreano di Foggia e Daniele De Chirico di Molfetta. Quarto ufficiale: Giuseppe Scarpati di Formia.

Così in campo, stadio "Brilli Peri", ore 14,30

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Cardelli; Carcani, Gorelli, Brenna, Rossi E.; Rossi A., Bovolon, Regoli; Russo; Ubaldi, Galigani. All. Ghizzani

VIS (3-5-2): Farroni; Rossoni, Bakayoko, Tonucci; St. Clair, Di Paola, Valdifiori, Aucelli, Borsoi; Ngom, Gerardi. All. Brevi

Arbitro: Gigliotti di Cosenza

Riccardo Spendolini