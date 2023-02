La Vis prova a recuperare Di Paola e Gavazzi

I tre punti, di questi tempi, fanno comodo. Soprattutto se ti chiami Vis Pesaro, hai 29 punti, sei reduce da una sconfitta dal doppio volto (3-0) in quel di Lucca, hai a disposizione 10 gare per evitare lo spettro dei playout e sei attesa da un tour de force tra Reggiana, Siena, Montevarchi, Fermana, Entella e Gubbio. In altri termini: se quella di Alessandria non è una finale, poco ci manca. Perché al "Moccagatta" (domenica, ore 14:30) i biancorossi di Brevi hanno l’opportunità di volare a quota 32 e tracciare un solco di 7 punti coi grigi, diretta concorrenti per salvezza. Il tutto con un occhio agli altri campi: il San Donato (27) sfida il Pontedera, l’Olbia (25) la Torres. Temi che accompagneranno un fine settimana in cui i il tecnico lombardo conta di recuperare almeno uno tra Di Paola e Gavazzi, ieri pomeriggio sì in campo con i compagni, ma per svolgere ancora lavoro atletico. La squadra comunque si è allenata ad alta intensità, e questa è una buona notizia: Fedato e compagni hanno svolto una partitella a tutto campo che ha evidenziato il buono stato di forma del gruppo. Che sembra aver lasciato alle spalle il secondo tempo del "Porta Elisa". Difficile comunque che Brevi possa discostarsi dal solito 3-5-2, anche se con alcune variazioni del caso. Non in attacco, dove potrebbe trovare conferme il tandem Fedato-Enem. In mezzo al campo Coppola dovrebbe fare rifiatare Valdifiori, mentre come mezz’ala salgono le quotazioni di Pucciarelli. Dubbi invece in difesa e sulle ali, al netto dell’inamovibilità di Tonucci (sempre più leader della difesa), di un Bakayoko necessario per gli ingranaggi del pacchetto arretrato e di un St. Clair che sulla corsia di destra tende a esprimersi al meglio. Ancora out Gerardi (squalificato), tre invece i diffidati: Fedato, Valdifiori e Rossoni.

Capitolo Alessandria. Prima settimana di lavoro per l’ex Castelfidardo e Mantova Lauro, fresco di nomina sulla panchina piemontese al posto di Rebuffi, esonerato. I grigi sono reduci dalla sconfitta per 1-0 sul campo della Torres, di fatto la terza nelle ultime quattro sfide. Contro la Vis mancheranno Nunzella (fermato per un turno dal Giudice Sportivo) e gli infortunati Speranza, N’Gbesso, Pagani, Bellucci, Sabbione (ex Carpi) e Renault (il terzino Guillaume). In dubbio il trequartista under Pellegrini, sulla via del recupero. Qualche appunto sull’Alessandria: difesa perforabile (39 reti subite); una cooperativa del gol, figlia di 22 reti spalmate su 12 giocatori (la Vis: in 10 per 19 gol); Galeandro migliore realizzato con 7 centri nelle 27 volte in cui è sceso in campo. Lauro, il cui modulo prediletto è il 4-2-3-1, potrebbe confermare l’ossatura vista in Sardegna, con Sacha Cori chiamato a guidare un reparto avanzato supportato dal trio Ghiozzi-Galeandro-Martignago, e con l’imprevedibile Sylla pronto a fare il suo ingresso nella ripresa.

Biglietti: in vendita fino alle 19 di domani al prezzo di 10 euro più diritti su www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati. A Pesaro: 0721 (via Andrea Costa 59), Prodi sport (Largo Ascoli Piceno 7), Elettrodomestici Grini (via Flaminia 66), tabaccheria Tomassoli (via Cialdini 36), Nonsolotabaccheria (via Bertozzini 4), Esatour (via Mameli, 72C), Iper Conad (via Yuri Gagarin), tabaccheria Binda di Mirko Federici (via S. Pertini 1927), Tipico.tips (via Rossini 41), Trony (Corso XI Settembre 310).

Riccardo Spendolini