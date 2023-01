La Vis prova a uscire dalle sabbie mobili

Alla caccia della terza vittoria consecutiva, cosa che dal ritorno in serie C non è mai riuscita. Nasce sotto questa stella Vis Pesaro-Pontedera, con i biancorossi a un passo dall’uscire dalle sabbie mobili della classifica. Capitolo formazione. Premesso che il 3-5-2 è il vestito essenziale della Vis di Brevi, il tecnico meneghino dovrà fare a meno di Fedato (infortunato) e Zoia (squalificato). Due assenze, queste, che impongono di rivedere gli interpreti. Soprattutto sulla fascia sinistra, dove Borsoi scalpita per una maglia da titolare, mentre Ghazoini è il favorito sulla fascia destra. Una buona notizia: Brevi potrà contare su Tonucci e Di Paola, recuperati dopo i problemi accusati durante il match casalingo con l’Olbia. Se il centrale di Villa San Martino è pronto per giocare al centro di una difesa presumibilmente tutta over (Gavazzi e Bakayoko a completare il pacchetto), all’ex Modena toccherà il duplice compito di svariare come mezz’ala e gestire i calci piazzati. Discorso simile per Pucciarelli: l’ex Empoli va verso l’impiego nei cinque di centrocampo. Chi giocherà al centro del centrocampo è Coppola, in vantaggio su Valdifiori (che potrebbe tornare utile a gara in corso). In attacco potrebbe debuttare il neo arrivato Gerardi, 12 presenze ma ancora 0 gol col Picerno da inizio stagione: la punta friulana, fresca di numero 11, è pronta a garantire centimetri e fisicità. Al suo fianco Cannavò. Il Pontedera del tecnico Max Canzi è in leggera flessione (sconfitta 3-0 con Ancona e 0-0 con Lucca) dopo un girone di andata stellare. Tra le fila dei granata di certo mancherà il portiere Siano (al suo posto Stancampiano), oltrea Baroni, Somma e Shiba. Se Canzi sceglie il quinto under toccherebbe a Bonfanti per Martinelli. In attacco spazio al tandem Nicastro-Cioffi (10 gol in due), supportato dall’ex Pianese Giacomo Benedetti. Qualche dato sui toscani: più gol di tutti su azione, 25 (sui 27 totali), meglio delle prime in classifica Reggiana (22), Cesena (21) e Entella (23); collettivo più corretto del girone con 2 soli espulsi in 22 giornate. Al "Benelli" arbitra Mattia Ubaldi di Roma 1, fischietto al terzo anno di CAN C, un solo precedente coi biancorossi: sua la direzione di Virtus Verona-Vis Pesaro 0-0 (Serie C 2021). Zero invece gli incroci coi pisani. In questa stagione ha diretto 7 gare di C, incluse le sfide del girone B Siena-Montevarchi 1-0 e Fermana-Lucchese 1-0. I suoi assistenti sono Alessandro Munerati di Rovigo e Ayoub El Filali di Alessandria. Quarto ufficiale: Ciro Aldi di Lanciano.

Così in campo. Stadio "Tonino Benelli" (17:30)

VIS (3-5-2): Farroni; Gavazzi, Tonucci, Bakayoko; Ghazoini, Di Paola, Coppola, Pucciarelli, Borsoi; Gerardi, Cannavò. All. Brevi

PONTEDERA (3-4-1-2): Stancampiano; Marcandalli, Espeche, Martinelli, Perretta, Ladinetti, Catanese, Aurelio, Benedetti, Nicastro, Cioffi.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1

Riccardo Spendolini