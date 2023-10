La Vis resiste al Pescara di Zeman: un punto prezioso contro una big

Pescara

0

Vis Pesaro

0

(4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Dagasso, Aloi, De Marco; Merola (41’ st Masala), Cuppone (1’ st Tommasini), Cangiano (1’ st Accornero). All. Zeman. A disp. Ciocci, Barretta, Di Pasquale, Squizzato, Vergani, Floriani, Mora, Manu, Pellacani, Moruzzi.

VIS PESARO (3-4-2-1): Polverino; Ceccacci, Tonucci, Zagnoni; Mattioli, Valdifiori, Iervolino (39’ st Foresta), Zoia; Di Paola, De Vries (26’ st Da Pozzo); Pucciarelli (14’ st Sylla). All. Banchieri. A disp. Mariani, Giunti, Rossoni, Nina, Peixoto, Karlsson, Marcandella, Loru, Cusumano, Rossetti, Gulli, Nelson.

Arbitro: Calzavara di Varese.

Note – Spettatori 4.116 (2.483 paganti, 1.633 abbonati); una cinquantina di tifosi ospiti. Incasso 31.782 euro. Ammoniti Mesik, Valdifiori, Zoia, Di Paola; angoli 10-4; recupero 1’ + 6’.

Il maestro dell’attacco finisce imbottigliato. Va in porto il piano gara scrupolosamente preparato da Banchieri e per il Pescara di Zeman ecco un’altra gara in bianco e per la Vis il quarto risultato utile consecutivo, coppa compresa. Imbottigliato peggio che prima della gara, quando i pullman delle due squadre sono rimasti a lungo bloccati nel traffico a causa di un incidente costringendo l’arbitro a decretare l’inizio con mezzora di ritardo, alle 21,15. Serata di pura applicazione in copertura per la Vis, ma lucidamente. Ne è emersa un’immagine di umiltà e compattezza. Sacrificio richiesto anche agli attaccanti, costretti a garantire i raddoppi per limitare la manovra avvolgente e il fraseggio stretto del Delfino.

Attenzione, però, perché la Vis non si è limitata a difendersi e quando ha potuto ha rischiato di far male davvero. E’ successo in avvio di primo tempo, quando una perfetta azione in uscita ha portato Pucciarelli a liberare De Vries; quando l’americano ha apparecchiato il sinistro per la conclusione vincente, un prodigioso salvataggio di Brosco gli ha sporcato il tiro in angolo. Nei primi venti minuti la Vis più propositiva, capace di concludere anche con Mattioli (gol in fuorigioco) e Tonucci (salva la difesa). Ma pericolosa anche prima del riposo ancora con De Vries – liberato da Di Paola – il cui sinistro è finito largo. Due palle gol anche per il Delfino, però sporche: la prima con Cuppone liberatosi forse con un fallo di Tonucci, splendido il salvataggio di Ceccacci, debuttante assoluto. La seconda per Merola, liberato da rimpallo su Valdifiori (destro sballato).

La ripresa è stata decisamente più sofferta per i biancorossi perché la pressione degli abruzzesi s’è fatta via via asfissiante, così come si sono diradate le uscite dei pesaresi. Nell’unica riuscita a dovere è però arrivata un’altra palla gol, quando De Vries ha liberato Di Paola che ha calciato di prima intenzione dalla lunga distanza trovando l’affannosa respinta di Plizzari. L’ingresso del temuto Sylla per l’acciaccato Pucciarelli non ha portato più incisività ma ha dato respiro a tratti. Il merito della Vis è stata la capacità di resistere a oltranza, a fronte di una presenza costante dei biancazzurri in area. Dove non sono arrivati i compagni è stato decisivo il portiere Polverino (grande riscatto per lui) che a metà tempo ha sventato da campione una botta di Accornero destinata all’incrocio e poco dopo ha detto no anche a Merola. Il resto l’ha fatto l’imprecisione degli uomini di Zeman, con i gol falliti sottomisura da Accornero e Merola. Alla fine 10 angoli a 4 e 11 conclusioni a 5, ma il fortino vissino ha resistito a conferma di una squadra che non molla mai.

Detto di Polverino, ottimo il debutto di Ceccacci, Tonucci ancora una volta super e ben nel complesso tutti i difensori. I centrocampisti hanno fatto a lungo i difensori aggiunti, gli attaccanti i centrocampisti. Ma qui finisce il ciclo terribile e la Vis si conferma viva.