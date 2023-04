La Vis rialza la testa, la gara che mancava da mesi

VIS

1

IMOLESE

0

VIS (3-4-1-2): Farroni; Tonucci, Gavazzi, Bakayoko; Ghazoini, Valdifiori, Astrologo, Zoia; Di Paola (20’ pt Ngom, 33’ st St Clair); Fedato, Pucciarelli (41’ st Gerardi). All. Banchieri. A disp. Campani, Nina, Borsoi, Sanogo, Aucelli, Coppola, Garau, Parodi, Provazza, Gega.

IMOLESE (4-3-3): Molla; Zanon, Camilleri, Serpe, Agyemang (1’ st Tulli); Bani, Bensaja (20’ st De Vito), Annan (45’ st Fort); De Feo (20’ st Mamona), Simeri, D’Auria. All. Antonioli. A disp. Adorni, Scremin, Lindholm, Perez, Pecchia.

Arbitro: Lovison di Padova.

Rete: 6’ pt Pucciarelli.

Note: serata fredda (6°), spettatori 1.128, di cui 588 abbonati e 55 ospiti, incasso 6.916 euro; ammoniti Gavazzi, Agyemang, Bakayoko, Simeri; angoli 5-3; rec. 2’ + 4’.

Simone Banchieri debutta con una vittoria, cosa non riuscita ai

predecessori, e già ottiene qualcosa di non scontato: la Vis non

arriverà ultima, né penultima. E anche in prospettiva playout può sperare in una posizione vantaggiosa. In pochi giorni, il tecnico torinese ha inculcato ai suoi pochi e chiari concetti: aggressività in avanti, innanzitutto, ma a difesa più alta e linee più strette. Questo ha permesso di conquistare un sacco di palloni, togliendo respiro ai romagnoli. I quali, già partiti con l’handicap del meno 2 arrivato in giornata, sono andati subito sotto senza più riemergere. Pochi palloni giocabili per l’ex De Feo, pochissimi per il temuto Simeri, giusto una chance per D’Auria. Sicché alla fine il rientrante Farroni è stato chiamato solo all’ordinario, salvo un raggelante dribbling fuori area su Simeri al 93’. Altra novità vissina: una partenza arrembante, il che ha permesso di trovare il vantaggio dopo 5 minuti e spiccioli: angolo di Valdifiori, incornata a centro area di Tonucci respinta da Molla e tap-in vincente di Pucciarelli (2° centro stagionale). Sul quale vanno spese due parole: uomo ovunque, straordinario nelle due fasi, miglior prestazione stagionale. Il gol più rapido della stagione, peraltro preceduto da due conclusioni (Fedato e Di Paola da fuori) per una vittoria al Benelli che mancava da oltre due mesi. Purtroppo la squadra ha perso Di Paola, vittima dell’ennesima ricaduta muscolare dopo 20’. Banchieri non ha rinunciato ai buoni propositi (dentro Ngom sulla trequarti) e la squadra non ha perso campo, rendendosi di nuovo pericolosa sui piazzati. Decisiva l’aggressione sulla prima costruzione dei rossoblù, in una partita frenetica e dura (39 falli totali). L’unico brivido della ripresa in un lancio per D’Auria sul quale Tonucci ha mancato il pallone, provvidenziale la chiusura di Gavazzi. Superbo stavolta il trio difensivo biancorossi (con Tonucci e Bakaioko è un’altra cosa), peraltro ben protetto. Ma senza barricate. Imolese incapace di liberare un uomo per la conclusione. La Vis ci ha provato con Fedato (alto) e una rasoiata di St Clair, rimanendo sul

pezzo fino all’ultimo.