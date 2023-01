La Vis rialza la testa ma serve il mercato

Posto che la Vis si è messa nelle condizioni di dovere fare punti sempre e in abbondanza, va riconosciuta alla formazione di Brevi di avere disputato finalmente una partita di sostanza e di qualità a Fiorenzuola. L’allenatore ha letto bene la gara a prescindere dal risultato, perché se all’avversario mancano i due stopper devi rispondere con quattro punte capaci però anche di difendere. Per la prima volta si è vista in campo una squadra capace di coprire gli spazi con sistematici raddoppi e con la giusta cattiveria agonistica costata magari qualche cartellino di troppo, ma che ha consentito di fare capire ai padroni di casa che non c’era trippa per gatti. E’confortante avere visto finalmente una parvenza di squadra con un capo e una coda. Coprire gli spazi è fondamentale per ridurre il potenziale avversario e crearsi opportunità anche con chi, Pucciarelli, rende molto meglio due passi più lontano dalla porta piuttosto che volgendo le spalle ad essa francobollato da un paio di marcatori. L’altro dato inconfutabile che balza agli occhi è che la Vis ha giocato non con sei ma con tre under, due dei quali, Aucelli e Cannavò, da considerarsi over per rendimento e qualità. E’ chiaro dunque che se la squadra vorrà salvarsi dovrà proseguire su questa squadra, limitando l’impiego di giocatori giovani non ancora pronti (lo saranno mai?) per questo campionato. E qui subentra una terza riflessione legata al mercato: non illuda la vittoria contro un Fiorenzuola rabberciato e forse meno motivato, perché la Vis va comunque rafforzata anche alla voce ricambi. Cioé: serve un difensore in più esperto, e in questo caso Tonucci pare in arrivo, così come in attacco serve una punta di peso con buona dote di reti da affiancare a Pucciarelli e Fedato, mantenendo Cannavò tra i ranghi e mandando a farsi le ossa giocatori chiaramente non pronti per la categoria come sono apparsi finora Ngom, Sanogo ed altri. La squadra insomma va sfoltita dei veri esuberi, giovani che hanno bisogno di tempo per crescere quando la Vis di tempo non ne ha più perché in questo girone di ritorno giocherà solo spareggi come quello con l’Olbia domenica al "Benelli" in cui sono in palio sei punti, tre della classifica e altrettanti per gli scontro diretti.

Mercato. Cannavò non è richiesto solo dall’Ancona, ma anche dal Latina. Di Donato lo conosce bene, così come il centrocampista laziale ed ex biancorosso Tessiore (a sua volta cercato da Pescara e Ancona) e così come Carissoni, altro ex pesarese che sta facendo un ottimo campionato proprio a Latina. L’Ancona resta comunque in lizza. I dorici sistemeranno anche la difesa dove potrebbe arrivare un acquisto di spessore come Camigliano che ha trovato poco spazio a Cosenza e che potrebbe lasciare la B proprio per avere più possibilità di giocare: un difensore arcigno e specializzato negli uno contro uno. Sta per cambiare volto anche l’Imolese che sta trattando quattro acquisti in diversi ruoli. L’attaccante Plescia ha invece deciso di lasciare la Carrarese per il Piacenza dove vuole rilanciarsi e dal club toscano potrebbe andarsene anche un altro big, Morosini, destinazione Virtus Entella. Si rafforza anche il Siena che in attacco ieri ha concluso ufficialmente per l’ingaggio dell’attaccante Orlando, classe ’96, della Salernitana.

d.e.