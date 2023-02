La Vis rosa è vincente Liquidato anche Ascoli

Sconfitta sonora per la Primavera 3 di mister Sandreani, uscita con uno 0-5 dallo scontro interno col Sudtirol, a oggi seconda forza del campionato. I vissini sono fermi a quota 9 punti, in piena zona retrocessione, e nel prossimo turno affronteranno il Lecco. Nel triplice confronto con la San Marino Academy, sono arrivati una vittoria per l’Under 15 (4-1, reti di Coppola, Mariani, Santilli e Cavallo), un pareggio per l’Under 17 (Bastianelli) e una sconfitta per l’Under 16 (3-1, Veneziano).

Calcio femminile. Testa della classifica consolidata nel campionato di Eccellenza Marche per le ragazze di Cennerilli, tornate dal difficile campo di Ascoli con un successo per 2-1. Le biancorosse volano così a quota 15 in classifica, a pari punti con l’YFIT Macerata e a +9 sulla Vis Civitanova, terza in graduatoria. Prossimo turno in programma questo weekend: le vissine affronteranno in casa proprio le maceratesi, in uno scontro diretto fondamentale in ottica classifica.