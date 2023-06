La Vis sa da dove ripartire Ecco i quattro punti fermi

Quattro i punti fermi da cui ripartirà la Vis Pesaro: Denis Tonucci (difensore), Mauel Di Paola (centrocampista), Manuel Pucciarelli (attaccante) e Mirko Valdifiori (centrocampista). A questi molto probabilmente si aggiungerà la conferma del portiere Matteo Campani. Per i rinforzi in questo momento si sta sondando il mercato per un difensore e un paio di attaccanti, ma la priorità sono le partenze. In entrata l’unico calciatore di cui è in atto una trattativa seria è Davide Zagnoni classe 1995, difensore centrale nell’ultima stagione, dell’Imolese (serie C, girone B). L’Ascoli sta cercando la sistemazione più idonea in serie C per il difensore esterno Amine Ghazoini (22 anni) che nella stagione da poco terminata era in prestito alla Vis Pesaro.

Quanto alle altre di C, l’Arezzo pensa a rinforzare l’attacco con un centrale e un esterno, si tratta di Gabriele Gori classe ’99 della Fiorentina e nell’ultima stagione calciatore della Reggina (in serie B) e di Mattia Iori, classe 1997, reduce dal campionato con la Pergolettese (girone A di serie C) dove ha segnato 8 reti. Come era nell’aria, l’Ancona ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2024 con l’allenatore Marco Donadel. La Recanatese è sul punto di rinnovare il contratto con il centrocampista Marco Raparo classe 1991. A proposito della Recanatese, dal 1° luglio sarà ufficiale quello che già si sa, l’ingaggio dell’attaccante Federico Melchiorri negli ultimi 5 mesi giocatore dell’Ancona e con un passato anche in serie A con Siena e Cagliari e Serie B con Padova, Pescara, Cagliari, Carpi, Spal e Perugia. Potrebbero dividersi le strade tra la Fermana e l’allenatore Stefano Protti nonostante che il contratto scade nel 2024. L’Ancona, inoltre, ha messo gli occhi sul portiere Alessio Salvato, classe 2001 della Torrese e sul difensore Salvatore Boccia classe 2001, reduce da una bella stagione con la Turris. Amedeo Pisciolini