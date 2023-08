La Vis si copre le spalle Prima di tutto la difesa

A meno di un mese da quella che doveva essere la data d’inizio campionato – si inizierà non prima di settembre – la Vis Pesaro è pronta a mostrare un volto nuovo. Il calciomercato visto finora ha dato una certezza: il club vuole ripartire da una linea difensiva solida. Le 55 reti subìte nel 20222023 con più di una goleada a carico hanno messo in guardia la dirigenza, che ha deciso di "riqualificare" la retroguardia. Per farlo, è rimasta coerente con l’idea di ringiovanire la rosa mantenendo elementi di qualità ed esperienza, con l’aggiunta di quel pizzico di ‘pesaresità’ che mancava. Il primo acquisto, infatti, è stato quello di Mirco Ceccacci, classe 2003 aggregato al settore giovanile vissino a partire dai Giovanissimi. Ceccacci viene da due ottime stagioni in prestito in Serie D tra Vastese e Pineto, con cui ha pure vinto il campionato. Può essere schierato da difensore centrale, da terzino o braccetto destro in una difesa a tre, come visto in amichevole contro il Monza. Gioco aereo e uno contro uno sono frecce del suo arco, pronte ad essere scoccate per chiudere gli spazi al fianco di una super conferma, Denis Tonucci. Il pesarese, arrivato a inizio 2023, ha subito conquistato i cuori dei tifosi per attaccamento alla maglia, determinazione e qualità. La firma fino al 2025 ha sigillato questo patto d’amore biancorosso, servito alla Vis per puntellare la difesa con la sua esperienza e grinta.

Nella nuova stagione si rivedranno anche Zoia, sotto contratto fino al 2025, e Rossoni (in scadenza nel 2024), altro acclamatissimo pesarese tra i pochi salvi dalle critiche a fine campionato, che probabilmente quest’anno si giocherà il posto sulla corsia di destra con Ceccacci. Comunque, entrambi valide alternative per Banchieri, da proporre in tandem anche nel corso della partita. L’allenatore potrebbe mantenere la difesa a tre o pensare a una linea a quattro, contando pure sul nuovo acquisto Davide Zagnoni e sul ritrovato Francesco Cusumano.

Le opzioni non mancano, considerando anche l’arrivo del portoghese Afonso Peixoto in prestito dal Venezia, difensore classe 2003 che predilige la fascia sinistra. Tra ingressi e riconferme si sta quindi costruendo una nuova retroguardia dopo i tanti addii. Tra questi, l’annunciata partenza del centrale Gavazzi, attualmente separato in casa. L’ormai ex capitano è ancora in attesa di una destinazione gradita o si procederà per una rescissione, visto che si trova fuori rosa con un contratto fino al 2025. Se oltre a ciò si contano i saluti di Bakayoko dopo un solo anno di contratto (opzione di rinnovo non scattata) e la fine dei prestiti di Ghazoini, Gega e Parodi, si può dire che la Vis abbia dovuto ripensare la linea difensiva quasi da zero, dando inizio a una nuova era.