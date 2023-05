La Vis sta a guardare cosa accade a Imola E ora allenamenti prima del "rompete le righe"

La stagione, dalle parti del "Benelli", può dirsi conclusa. Almeno sul piano agonistico, perché con l’avvio dei playout andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri (San Donato-Alessandria, primo round), la Vis può tirare un vero, concreto sospiro di sollievo. Mente libera per macinare allenamenti e partitelle in vista di un "rompete le righe" che dovrebbe arrivare a cavallo tra maggio e giugno. Anche se la parola fine sulle velleità dell’Imolese di disputare il doppio spareggio contro i vissini sono ancora calde. In altri termini: in Romagna ci credono ancora. Le prove? Antonioli ancora in campo a dirigere sedute, squadra al lavoro agli ordini del tecnico (martedì la ripresa degli allenamenti), comunicazione dei rossoblù improntata sulla speranza, una società che attende la discussione del ricorso della Procura Federale contro lo sconto di cui il club aveva beneficiato (-2 anziché -4). Se il Tribunale Federale dovesse accogliere il ricorso, allora per l’Imolese potrebbero spalancarsi le porte di una penalizzazione più corposa, vera e propria pietra tombale sulle chance di giocarsi sul campo la permanenza in Serie C. La Vis, come detto, sta a guardare in quanto spettatrice interessata. E inizia a programmare la stagione che verrà, consapevole di avere uno zoccolo duro di contratti da cui ripartire: da Farroni (2025) a Di Paola (2024), passando per Zoia (2025), Gavazzi (2025), Rossoni (2024), Astrologo (2025), Coppola (2024), Marcandella (2024), Ngom (2024) e Sanogo (2024). Alla base poi rientreranno i vari Cusumano (dal Lecco), Cannavò (dal Padova) e Sosa (dal Pontedera), a cui si aggiungono tre giovani che si sono messi in mostra in Serie D: Ceccacci, centrale di difesa classe 2003, è tra gli artefici della cavalcata del Pineto in vetta al girone F; dal Barletta (girone H) torneranno il centrocampista Maccioni (’04, 28 presenze e 3 gol) e il portiere Piersanti (’03, titolare in 31 gare). Una base solida da cui ripartire, in attesa di scoprire se la Vis ripartirà da mister Banchieri. Intanto oggi la Vis femminile può strappare il pass per la Serie C, il terzo livello della piramide calcistica in rosa.

Ed è un’occasione da non fallire per le ragazze di mister Cennerilli, impegnate in un ultimo turno dal sapore di spareggio promozione: Crinelli e compagne sfideranno l’Yfit Macerata, avversaria di mille finali (l’ultima quella di Coppa Marche Eccellenza, vinta dalle pesaresi ai tiri di rigore). Entrambe le squadre sono appaiate a quota 25 punti, dopo un percorso stagionale che le ha vista segnare gli stessi gol (38) e subirne un numero quasi identico (8 a 7). L’appuntamento è alle 16:30 al "Tonino Seri" di Collevario, quartiere di Macerata. Sul fronte settore giovanile, l’Under 16 maschile di Ceccarani sarà impegnata nella gara di ritorno degli ottavi di finale scudetto: dopo la vittoria col Pescara per 2-1 (in rimonta, gol di Podrini e Veneziano) al "Benelli", i biancorossi sfideranno gli adriatici in Abruzzo. Campionati terminati invece per Under 17 e Under 15.