La Volpicella lascia la guida dell’Hellas Pentucci: Pesaro ok

Andrea Pentucci è stato confermato alla guida del Pesaro Calcio (1ª Categoria da sei stagioni). In Seconda categoria ci sono le dimissioni dall’Hellas Pesaro di mister Ivan La Volpicella con una lettera a club, staff e giocatori: "Voglio ringraziare e sottolineare la serietà e competenza di tutti i componenti della società, che mi ha sempre sostenuto. Grazie a tutti i giocatori, insieme abbiamo affrontato un percorso davvero speciale, partendo in agosto con alcuni dubbi e qualche incertezza ma dando tutto. Ci siamo messi in gioco rinunciando agli egoismi: uno spogliatoio di uomini, con i suoi momenti di alti e di bassi ma con intelligenza. Abbiamo onorato fino in fondo questa maglia. Grazie a tutto lo staff: Fabio, Nicola, Roma, Pippo e Simone il vostro aiuto è stato determinante. Il mio grazie va a tutti voi: Forza Hellas Pesaro".

am.pi.