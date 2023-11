La Vuelle a caccia della sua vera identità. Difesa soft e attacco ondivago, così è dura

Fu vera gloria a Milano? Se lo chiedevano in molti, uscendo dall’astronave sabato sera mentre Napoli festeggiava. In ogni caso, sono due punti che pesano quelli conquistati al Forum, che hanno permesso alla Carpegna Prosciutto di rimanere a quattro punti dal fondo classifica in attesa di riprovarci domenica prossima contro Tortona a sfatare un tabù casalingo che rischia di spegnere l’entusiasmo di un pubblico sempre più numeroso e che era accorso richiamato proprio dal colpaccio in casa dell’Armani.

Il problema di quest’inizio è che la Vuelle di Buscaglia non ha ancora una sua identità. Nelle prime tre giornate pareva che i biancorossi si proponessero come una squadra abbastanza tosta difensivamente: aveva perso con Venezia ma tenendola a 76 punti e aveva espugnato Brindisi concedendogli 69 punti. Ed anche nella prima giornata l’attacco bresciano si era fermato a 81 per una media di 75,3 che attestava la difesa pesarese come la quinta meno perforata della serie A. Ma poi tutto è cambiato nella giornata in cui è arrivata Scafati: la Vuelle ha subìto di tutto, in particolare 34 punti nel primo quarto, alla fine 107, cercando di rispondere colpo su colpo ma snaturando quello che si era visto in precedenza. A Milano ha sbancato segnando 90 punti, mettendo in mostra un attacco brillantissimo. Poi con Napoli altra sconfitta da quasi cento punti, 97 per la precisione. Dopo sei giornate la media punti subiti è salita a 85,3 esattamente dieci in più a partita, precipitando all’11° posto.

Qual è dunque il vero volto di questa squadra? Si voleva partire dalla difesa, ma molti non riescono a tenere gli uno contro uno altrui. In attacco, poi, si passa da serate straordinarie al tiro (44% a Brescia) ad altre imbarazzanti: contro la Gevi la percentuale da tre punti all’intervallo era del 15% (213), inaccettabile nella massima serie. E Bamforth, la prima punta della squadra, non aveva tentato nemmeno una tripla nei primi 20’.

L’arrivo di Mockevicius potrebbe forse cambiare qualcosa nella durezza dei blocchi portati per gli esterni e anche nella consistenza a rimbalzo ma certamente non giocando 9’ come accaduto all’esordio. C’è però da preservare il patrimonio-Totè e non si può ridurre troppo il suo minutaggio se si vuole che rimanga efficace. Un bel rebus per Buscaglia e il suo staff che devono trovare un’identità per questo gruppo. Che siano molto uniti, come dicono tutti i ragazzi, conta fino a un certo punto se poi in campo questa unione dal punto di vista umano non produce frutti sotto il profilo tecnico ed agonistico. Ci vuole qualcuno che ogni tanto alzi la voce per svegliare la truppa.

Elisabetta Ferri