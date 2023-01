La Vuelle al giro di boa nel fortino di Scafati

Siamo al giro di boa e la prua della nave biancorossa è puntata su Scafati, dove oggi alle 17 si assegnano le posizioni per le Final Eight. Ambiente caldo, quello campano e difatti Luca Pentucci, assistente di Repesa, parte proprio da qui per presentare le insidie del match al quale la Vuelle si presenta ancora priva di Delfino, che ha svolto anche questa settimana lavoro differenziato per recuperare dal risentimento muscolare al polpaccio sinistro.

"Un campo difficile, con tifosi molto appassionati, quindi l’approccio e l’aspetto mentale, soprattutto all’inizio della partita, saranno determinanti - sottolinea -. Affrontiamo una squadra che dall’arrivo di Caja ha cambiato nettamente marcia risalendo la classifica e arrivando a giocarsi l’ultimo posto per la Coppa Italia in quest’ultima giornata contro di noi. Col nuovo coach la Givova è diventata molto più efficace a livello difensivo, grazie all’aggressività e alle regole che portate in squadra. Decisiva la lotta a rimbalzo, dove loro sono molto determinati e riescono a segnare tanti punti dentro l’area grazie alle seconde opportunità conquistate coi rimbalzi offensivi quindi dovremo essere bravi a limitare il loro impeto soprattutto in questi frangenti".

In attacco Scafati ha veterani di grandissima esperienza che conoscono bene il nostro campionato come Logan, Stone e Imbrò: "Vivono delle loro iniziative e sono molto bravi ad eseguire dei giochi semplici, leggendo bene le varie situazioni proposte dalle difese avversarie. Bisognerà rimanere concentrati per tutti i 24’’ dell’azione e non farci sorprendere".

In casa Givova, alla vigilia ha parlato il pivot Trevor Thompson: "Siamo molto dispiaciuti ed arrabbiati per la sconfitta patita domenica scorsa a Trieste. In questa settimana siamo tornati ad allenarci con una gran voglia per preparare al meglio la sfida casalinga contro Pesaro. Lo staff tecnico sta facendo un gran lavoro, ci è stato mostrato il video degli errori commessi a Trieste e ci stiamo ponendo nelle migliori condizioni per provare ad imporci. Dei nostri prossimi avversari conosco in particolare Abdur-Rahkman e Kravic, tra i più importanti e forti del roster pesarese. Spero che i nostri tifosi possano rispondere presente come hanno fatto nella partita con Napoli, in cui ci hanno trasmesso una carica ed un’energia straordinaria, aiutandoci a vincere il derby".

Non basterà ai campani il successo sulla Vuelle per rientrare tra le prime otto, servono anche la sconfitta di Brescia e la vittoria di Brindisi ma è chiaro che la spinta motivazionale sarà forte. Dirigono il match Saverio Lanzarini, Martino Galasso e Simone Patti. Solo due i precedenti tra le squadre, risalenti alla stagione 200708 e finiti con una vittoria per parte. All’andata vinse la Legea (92-75), al ritorno si impose la Scavolini Spar (75-73). Due gli ex di serata: Doron Lamb, che nella scorsa stagione ha firmato 12.2 punti di media a Pesaro, ma nell’ultimo mese è rimasto in tribuna, mentre Caja ha allenato la Vuelle alla fine della stagione 9899 e l’intera annata 992000, collezionando 23 vittorie su 45 partite totali.

Elisabetta Ferri