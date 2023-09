La Vuelle ancora in campo nel week-end Stasera a San Sepolcro contro Bucarest

A tambur battente si susseguono le amichevoli per saggiare la condizione della Carpegna Prosciutto a tre settimane dall’inizio della preparazione. A San Sepolcro si gioca il primo quadrangolare del pre-campionato: il torneo sarà aperto oggi alle 18 dalla sfida fra Napoli e Pistoia, a seguire (ore 20.30) il confronto della Vuelle contro i rumeni del Cto Voluntari Bucarest. Una discreta squadra che nel 2021 e 2022 si è aggiudicata la Coppa di Romania, corrispondente alla nostra Coppa Italia. Fra i nomi più conosciuti schiera l’esperto centro croato Darko Planinic, 2.11, classe ’90, che all’attivo ha anche un’Olimpiade con la Nazionale, a Rio nel 2016 e una stagione in Italia (a Sassari, nel 201718). Sotto i tabelloni i rumeni schierano anche Eric Garcia Thompson junior (2.04, del ’93) che l’anno scorso ha giocato la Fiba Europe Cup con il Cto Voluntari. Un buon banco di prova, dunque, per Gavin Schilling che ha mostrato piccoli passi avanti nel secondo test di Recanati e ora può misurarsi di nuovo contro avversari di stazza dopo i lunghi della Virtus. Nel roster figurano altri tre americani perciò la partita dovrebbe rappresentare un banco di prova sufficientemente attendibile, tenuto conto della differenza fra il campionato italiano e quello rumeno.

Ma di sicuro per la Carpegna Prosciutto il test più probante arriverà il giorno dopo contro una delle due formazioni italiane presenti al torneo di San Sepolcro: che sia Pistoia o Napoli, sarà interessante scoprire il volto di una delle avversarie di questa serie A, specie se dovesse essere la Gevi che ha allestito un roster che potrebbe sorprendere.

Gli occhi dei tifosi presenti saranno tutti per Valerio Mazzola, tornato a calcare il parquet mercoledì scorso mettendo a referto 11 punti e mostrando di aver già ripreso confidenza con l’agonismo. Ma i riflettori sono puntati anche su Bluiett: l’americano non è arrivato in forma come i compagni, ora sta lavorando sodo per mettersi al pari, ma ha dovuto saltare l’amichevole con Latina per un affaticamento alla schiena. Intanto, la società ha annunciato che la presentazione ufficiale della Vuelle 202324 si terrà nell’ambito del festival "Battiti" al Parco Miralfiore la sera del 21 settembre: "Vi aspettiamo per una grande festa e per passare la serata insieme con tutti i tifosi e la nostra nuova squadra" l’invito del presidente biancorosso Ario Costa rivolto alla città.

Elisabetta Ferri