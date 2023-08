La Vuelle apre le porte

Il primo giorno di ritiro è trascorso e già sale il desiderio dei tifosi di vedere i giocatori sul parquet, soprattutto i nuovi, per scoprirne caratteristiche e movimenti. La società, venendo incontro a tanto entusiasmo, ha comunicato ieri che è possibile assistere agli allenamenti in programma durante il ritiro di Carpegna che nel pomeriggio, quando compare la palla rispetto alle sedute atletiche del mattino, si svolgeranno alle 17.30. Conviene approfittarne per chi può dato che nel corso della stagione, per motivi organizzativi, gli allenamenti della squadra si terranno invece a porte chiuse.

Altrimenti il 3 settembre a Faenza ci sarà la prima amichevole contro la Virtus che sarà priva di Pajola, Polonara, Cordinier e Shengelia oltre che di coach Scariolo, tutti impegnati ai Mondiali. "Sarà bello dopo 10-12 giorni avere una verifica sul campo di quello che stiamo facendo, soprattutto - sottolinea Buscaglia - contro una squadra di livello, al di là delle presenze e assenze. Un percorso, quello del precampionato, che prevede tornei con avversarie importanti e che ci porterà gradualmente alla prima palla a due del campionato".

Il coach della Vuelle ha cercato di creare un rapporto con gli stranieri anche prima che arrivassero a Pesaro: "Con gli americani ho parlato più volte in video-chiamata prima del loro sbarco in città: li ho sentiti tutti molto solidi mentalmente ed anche pervasi da una certa eccitazione dopo essersi informati sulla tradizione cestistica di questa città. I ragazzi italiani sono stati subito molto coinvolgenti nei loro confronti e stare insieme in hotel un paio di giorni è stato importante per conoscersi un po’ prima di partire per il ritiro. Abbiamo sentito la grande spinta della gente, non solo nel pomeriggio del raduno ma anche nei giorni precedenti, per strada: si avverte che c’è una forte curiosità, legittima all’inizio di una nuova stagione".

Un interesse, quello dimostrato dai fans biancorossi, che motiva ancora di più i giocatori, capitanati quest’anno da Matteo Tambone, ormai uomo-franchigia di questa società: "Abbiamo finito la scorsa stagione circondati da tanto entusiasmo e sono stato davvero contento di vedere che questo entusiasmo non si è affievolito, anzi - dice Tambo -: è stato molto bello ricevere un’accoglienza del genere da parte del nostro pubblico. Sono sicuro che anche in Carpegna riscuoteremo lo stesso interesse da parte del paese, dove ci troviamo molto bene ogni estate. Lavoreremo duro, con Venerandi che ci massacrerà come sempre, perché siamo una squadra che deve partire forte: fra l’altro l’inizio di stagione è tosto, nelle prime due giornate ci aspettano formazioni importanti come Brescia e Venezia e vogliamo dimostrare di essere già all’altezza della situazione".

Elisabetta Ferri