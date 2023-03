La Vuelle di nuovo al completo Ora parte la volata per i playoff

La truppa è di nuovo al completo a disposizione del comandante Repesa per la volata finale che premierà le migliori otto con i playoff. Sono rientrati alla base tutti i nazionali, con stati d’animo differenti ma pronti a ricompattarsi in biancorosso per provare ad inseguire un altro traguardo stimolante dopo le Final Eight. Visconti è tornato carico a palla dopo lo splendido debutto in azzurro che gli ha dato ulteriore fiducia, Delfino e Gudmundsson un po’ abbacchiati avendo Argentina e Islanda mancato di un soffio la qualificazione, mentre Charalampopoulos non è stato utilizzato dal Ct della Grecia, che comunque aveva già il pass in tasca. Gli altri sei componenti del roster sono rimasti in città a lavorare con il preparatore atletico per cercare di ritrovare quella brillantezza un po’ offuscata nelle ultime settimane.

Ci sono ancora 11 partite da giocare da qui al 7 maggio, di cui sei in casa e cinque fuori, particolare non trascurabile: alla Vitrifrigo Arena arriveranno Brindisi (domenica prossima, 5 marzo), Brescia (sabato 18 marzo), Trento (il 2 aprile), Scafati (il 16 aprile), Trieste (il 23 aprile) e Tortona (il 7 maggio, ultima di regular-season). In trasferta, invece, la Carpegna Prosciutto viaggerà verso Varese (sabato 11 marzo), Bologna (26 marzo), Milano (8 aprile, vigilia di Pasqua), Treviso (mercoledì 19 aprile, unica infrasettimanale in calendario) e Napoli (30 aprile). Mantenere il quarto posto conquistato fra la sorpresa generale sarebbe un mezzo miracolo, ma la possibilità di rimanere nelle prime otto c’è, soprattutto se si riuscirà a far proprie le partite in casa, a cominciare dalla prossima che regalerebbe un cruciale 2-0 sulla Happy Casa in un’eventuale classifica avulsa.

Alle spalle dei pesaresi preme un poker di squadre a 20 punti: Sassari, che prima della sosta era un rullo compressore; Varese, l’altra squadra sorpresa di questa prima parte di stagione; Trento, che quand’è ora di acciuffare un posto dove conta c’è sempre; Brindisi, altra formazione che ha trovato l’assetto giusto dopo un brutto inizio. A 18 punti c’è Venezia, una delle big sin qui sotto le attese e con voglia di riscatto. A 16 punti Trieste e Treviso che hanno fatto meglio di Brescia, poi vincitrice della Coppa Italia, ancora ferma a 14 punti a pari merito con squadre come Scafati e Napoli che hanno poco a che fare col budget della Germani. Chiudono la classifica Verona a 12 e Reggio Emilia a 10, che devono pensare prima di tutto a salvarsi. Difficile definire una quota salvezza con questa classifica così stretta ma Pesaro, che pure deve rimanere umile, può giustamente ambire a qualcosa di più per quanto fatto vedere sin qui, sia come proposta tecnica che come organizzazione.

Il punto debole è a rimbalzo, ma quando la squadra riesce a serrare le fila in difesa con attenzione diventa anche più performante nella lotta ai rimbalzi. Non è arrivato il rinforzo sperato per rimpiazzare Mazzola, ma altrettanto importante sarà ritrovare la personalità di Moretti e Abdur-Rahkman, che sembravano inarrestabili e adesso vengono spesso fatti prigionieri dalle trappole difensive altrui.

Elisabetta Ferri