La Vuelle e Delfino sembrano più lontani E invece salgono le chance di Stazzonelli

Non ci saranno altri acquisti italiani dopo la conferma di Totè. Lo staff della Vuelle sembra orientato a non intasare il settore esterni e completare quindi il reparto con un giovane che potrebbe anche essere Umberto Stazzonelli, che non dispiace a Buscaglia: il romano rimarrebbe come fuori quota per giocare ancora con la formazione Under 19 e nel contempo allenarsi con la serie A e magari cercare di ritagliarsi qualche minuto alle spalle della guardia americana che verrà ingaggiata. Ci sono delle chances anche per Octavio Maretto, che però al momento non ha la formazione italiana per poter giocare in serie A: potrebbe guadagnarsela se mercoledì rientrerà nelle convocazioni azzurre della Nazionale Under 20 di coach Magro in vista degli Europei. In quel caso l’argentino potrebbe far parte della rosa biancorossa insieme ad un altro giovane lungo per portarla a dodici in funzione di allenamenti di qualità.

Stando così le cose, i margini per prolungare l’accordo con Delfino oggi sembrano ridottissimi: Carlos è volato a Santa Fè per il suo camp al quale sono iscritti 140 bambini che lo aspettano come il messia e poi ha intenzione di giocare il ripescaggio olimpico con la Nazionale Argentina dal 12 al 20 agosto ripetendo, anche se con meno impegni, il canovaccio dell’estate 2022 quando arrivò provato al via della stagione. Anche per questo, ma non solo, le strade fra lui e la Carpegna Prosciutto sembrano al momento lontane dall’incrociarsi per un nuovo accordo dopo le tre stagioni in cui è stato il capitano della squadra.

Nel frattempo il mercato registra ancora movimenti con Tortona che al momento risulta la più attiva fra i club della massima serie: dopo aver firmato Tommaso Baldasso con un triennale si sta muovendo per ingaggiare anche Arturs Strautins, in uscita da Reggio, che può giocare con lo status di italiano nonostante le sue origini lettoni. Intanto Napoli ha annunciato l’arrivo del lungo Alessandro Lever, che lascia Trieste dopo la retrocessione in A2, mentre Brindisi ha annunciato la firma (biennale) della guardia americana Jamel Morris, ex Liektabelis con cui ha disputato anche l’Eurocup a 15 punti di media. Brescia che sta facendo mercato con gli ex di Sassari, dopo Bilan e Burnell ha avanzato un’offerta a Gerald Robinson al quale vorrebbe affidare la cabina di regia mettendogli alle spalle Giovanni De Nicolao, il minore dei due fratelli, in uscita da Varese. Pistoia invece ha confermato un altro dei pezzi della promozione, rinnovando con Saccaggi. Infine, Scafati ha confermato il lungo De Laurentis.

Elisabetta Ferri