La Vuelle festeggia il ritorno di Mazzola Buscaglia: "Ha ritrovato subito il suo posto"

Gli occhi di tutti mercoledì sera erano puntati su Valerio Mazzola, al rientro dopo più di otto mesi. Rivederlo in campo, lui che l’anno scorso era stato una delle chiavi della partenza sparata e che tanto è mancato nella seconda parte della stagione, ha aperto il cuore ai tifosi pesaresi e anche a coach Buscaglia.

"Volevamo giocare per lui, cercarlo: è stato bravo, ha preso i tiri che deve prendere, sia nel ruolo che tatticamente, insomma ha ritrovato il suo posto - dice il tecnico biancorosso -. La cosa bella è che a un certo punto, mentre giocava, gli ho chiesto se voleva cambio e lui mi ha risposto che si sentiva bene e che avrebbe voluto restare ancora qualche minuto in campo e questo mi ha fatto piacere".

Non ha giocato, invece, Bluiett ma Buscaglia rassicura tutti: "Non ci sono motivi particolari, ha fatto il riscaldamento però accusava un po’ di affaticamento e abbiamo preferito dargli un turno di riposo. Riprenderà ad allenarsi regolarmente e giocherà il torneo di San Sepolcro".

Ne hanno beneficato i giovani che hanno tutti assaggiato il campo: "Stazzonelli e Maretto hanno fatto lavori difensivi importanti sui più pericolosi della squadra avversaria. Hanno avuto più minuti rispetto al previsto, ma sempre connessi con quello che devono imparare a fare: questi ragazzi avranno il duro compito di accendersi subito nel breve periodo e si stanno facendo trovare pronti. Non vedo momenti di scoramento se sbagliano un tiro e questo mi piace, oltre al fatto che hanno giocato meglio la seconda volta che li ho rimessi in campo ed è un bel segnale".

Qualche passo avanti rispetto al debutto con la Virtus si è notato, anche se bisogna tener conto del livello dell’avversario. "Per quest’amichevole ci eravamo dati due obiettivi: il primo era cercare di rifare le cose fatte benino nella prima gara per trovare continuità su quello che già funziona; il secondo naturalmente di correggere gli errori che sono stati oggetto di video e allenamenti e abbiamo fatto discrete cose, un piccolo passo avanti. Abbiamo inserito dei piccoli accorgimenti diversi in difesa e lavorato in attacco per condividere un po’ di più il pallone. Per il prossimo torneo dobbiamo mettere attenzione sulle palle perse ma siamo nella direzione che ci eravamo prefissi: rispetto alla costruzione del gioco non siamo in anticipo nè in ritardo, ma nei tempi giusti".

Intanto, domani è già ora di tornare in campo: nella prima giornata del Torneo di San Sepolcro la Carpegna Prosciutto affronterà alle 20.30 la squadra rumena del Cto Voluntari Bucarest.

Elisabetta Ferri