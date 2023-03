La Vuelle ha ritrovato la sua vera identità

"La vita ti porta in luoghi inaspettati, l’amore ti riporta a casa". Parole dolci come il miele griffate Austin Daye sulla sua pagina Instagram, dopo la prima vittoria ottenuta insieme alla Vuelle di cui ha pubblicato un video che ieri sera aveva già 1.500 like. Un sentimento forte di appartenenza che l’ha spinto ad una prestazione già di buon livello, nonostante avesse sulle gambe solo un paio di allenamenti oltre al fuso orario. E saltare da un campionato come quello di Taiwan a quello italiano, certamente più duro sotto il profilo fisico, non era uno scherzo.

Anche coach Repesa ha riconosciuto la sua voglia di rendersi subito utile, sottolineando un aspetto importante: "Dal punto di vista tecnico tutti sappiamo che ha un talento infinito ed è in grado di creare per se stesso e per gli altri, ma – dice Jasmin - contro Brescia ha difeso come non si è visto spesso nella sua carriera".

L’emblema di questo impegno è stata la stoppata rifilata in faccia a Kenny Gabriel su un tentativo di tiro da tre punti. E a proposito di faccia, il vero volto di questa squadra è quello dell’ultimo quarto, perché la Vuelle si esalta di più quando ruba palloni in difesa e può correre il campo. Molto più dei 99 punti segnati a Varese la settimana scorsa, una gara che comunque aveva dato il segnale che l’attacco si stava riattivando, conta il 27-9 rifilato alla Germani nell’ultimo quarto, segno che la difesa è tornata a ringhiare. E questo Repesa lo aveva chiesto a chiare lettere ai suoi giocatori alla vigilia del match: "In preparazione a questa partita avevo detto che sul nostro campo e davanti al nostro pubblico non dovevamo permettergli di essere più aggressivi di noi, è una questione di orgoglio e di personalità".

Nel finale la sua mossa vincente è stata proprio questa, affidarsi a un quintetto con caratteristiche più difensive ed atletiche supportato dai due dioscuri del gruppo, Delfino e Daye. "Quando sul 59 pari ho mandato in campo Tambone, che nel primo tempo aveva giocato molto male, insieme a Gudmundsson, posso immaginare quanti hanno pensato: cosa sta facendo? Ma questa decisione l’ho presa per affrontare l’ultimo quarto con aggressività enorme perché schierare giocatori di questa tipologia era l’unico modo di aumentare l’energia quando ancora non c’è il bonus a frenarti: loro due hanno dato l’esempio di come bisognava affrontare il finale di partita e tutti gli altri gli sono andati dietro". Anche Totè ha fatto la sua parte sotto canestro e quando l’islandese è dovuto uscire per un colpo alla spalla pure Rahkman si è calato nella parte del guerriero. A proposito di Gudmundsson, sta facendo degli accertamenti per valutare l’entità della botta rimediata, nel frattempo ai box scalpita Charalampopoulos.

Ieri la squadra ha ripreso a lavorare e all’orizzonte si staglia già la partita di Bologna, con la Virtus che ha fatto il colpo a Milano restando sola in vetta. Scariolo, però, ha le sue gatte da pelare questa settimana con Teodosic e Pajola ancora fuori che vanno ad aggiungersi a Cordinier. Mentre Ojeleye recupera per il big-match di Eurolega, in programma venerdì col Real Madrid.

Elisabetta Ferri