"La Vuelle ha sempre creduto alle Final Eight"

Kravic, Final Eight raggiunte con un turno di anticipo: ci credevate?

"Sì, ci abbiamo sempre creduto. Era uno dei nostri obiettivi stagionali sin dalla pre-season dove stavamo già giocando coralmente insieme molto bene".

Nelle ultime due gare disputate Dejan ha viaggiato a 20 punti di media, senza di lui a Reggio la squadra è crollata, è consapevole della sua importanza?

"Io penso che abbiamo diversi giocatori chiave nella nostra squadra e se una pedina manca, questo fatto impatta in qualche modo sul gruppo. Purtroppo mi sono ammalato proprio alla vigilia della trasferta a Reggio Emilia e non c’è stato abbastanza tempo per permettere allo staff e ai miei compagni di fare degli aggiustamenti".

E’ possibile migliorare ulteriormente l’intesa fra Kravic e chi deve rifornirlo di palloni sotto canestro?

"C’è sempre margine per i miglioramenti. Sono stato inconsistente qualche volta –ammette il pivot - e devo dimostrare ai miei compagni che possono fidarsi di me quando mi passano il pallone. Anche per la difesa abbiamo bisogno di continuare a migliorare la nostra connessione, credere l’uno nell’altro e aiutarci sempre".

Come sono cambiate le dinamiche sotto i tabelloni dopo l’infortunio di Mazzola?

"Valerio era un giocatore molto importante soprattutto perché è molto versatile. Può ricevere in post, ma può anche tirare da fuori e questo causava molti problemi di matchup agli avversari che incontravamo. Prima che si infortunasse stava attraversando il momento migliore della stagione e ci mancherà tantissimo, sia dentro che fuori dal campo. Gli auguro una pronta e veloce guarigione!".

La seconda esperienza in Italia dopo quella alla Virtus Bologna: com’è cambiato Dejan?

"Devo ammettere che quattro anni fa ero molto più atletico e forse per questo anche più forte come giocatore. Ma il fatto di essere un po’ più vecchio ha aumentato la mia esperienza e la mia saggezza che cerco di usare a mio vantaggio".

Conosceva Repesa prima di arrivare a Pesaro e come si trova a lavorare con lui?

"Sapevo tutto di lui, anche perché siamo nati in due località della Bosnia Herzegovina che distano solo mezzora fra loro, ma non lo avevo mai conosciuto personalmente fino a quando sono arrivato qui. Mi piace moltissimo lavorare per Jasmin, è un grande coach con così tanta conoscenza del gioco, esperienza e successi. Mantiene anche una grande relazione con tutti i suoi giocatori e inietta fiducia in ognuno di noi".

Avverte di giocare in una città speciale, dove la pallacanestro è lo sport dominante?

"Assolutamente. Penso che la sera in cui abbiamo affrontato la Virtus abbiamo dimostrato a tutti che siamo una basketball-city e possiamo contare su dei fans con una grandissima passione, pronti a supportarci. E’ piacevole giocare per loro".

Quali sogni per questo 2023 appena agli albori?

"Giocare una Final Eight di successo e poi magari cercare di acciuffare i playoff in primavera". Elisabetta Ferri