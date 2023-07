La Vuelle ha siglato l’ultimo affare Squadra al completo con Schilling

L’ultima tessera è entrata nel mosaico: la Vuelle 202324 è fatta con l’ultima firma, quella ormai attesa di Gavin Schilling, annunciata ieri "con soddisfazione" dalla società.

Nato a Monaco di Baviera nel 1995, centro di 206 cm per 107 kg, è in possesso di doppia nazionalità grazie al papà tedesco (Andreas, ex giocatore professionista nella prima divisione di pallamano) e alla mamma americana, Lisa, originaria di Chicago. La sua vita si snoda fra tre nazioni perché dopo la sua nascita la famiglia si trasferisce in Francia, a Strasburgo, dove rimane sino al 2003, così Gavin oggi parla perfettamente tre lingue. Poi il trasferimento a Chicago, che gli dà una formazione cestistica prettamente americana, con l’eccezione della stagione 201011 quando torna in Germania per frequentare un liceo che ha un bel programma per il basket con cui vince il titolo nazionale Under 16, conquistando la convocazione nella nazionale di categoria tedesca. Con la maglia della Germania, non ancora maggiorenne, giocherà anche gli Europei Under 18 del 2012.

Il college che frequenta negli Usa è prestigioso, Michigan State, dov’è sbocciato Magic Johnson. Si laurea in arte nel 2017, ma esce dall’università un anno dopo a causa di un infortunio che nel 2016 lo tiene ai box, per potersi dichiararsi elegibile nel 2018. Ma non viene scelto dalla Nba e riattraversa l’oceano per cominciare la sua carriera professionistica con la maglia di Ulm, con cui firma un biennale prendendo parte anche all’EuroCup. Nel 20202021 cambia squadra ma resta in Germania, nella neo-promossa Braunschweig: in 23’ di media a partita viaggia a una media di 11 punti e 7.5 rimbalzi. E’ il suo anno più brillante (con la Nazionale maggiore del suo paese nel 2021 partecipa alle qualificazioni Mondiali), che gli vale la chiamata del Bayern Monaco di Trinchieri con cui raggiunge la finale scudetto e i quarti di finale in Eurolega, ma il suo spazio si riduce. Così nel 20222023 sceglie di cambiare nazione ed approda in Francia per difendere i colori del Limoges; la sua stagione però si conclude in Turchia, al Konyaspor con un’amara retrocessione. Un giocatore, dunque, che ha potenzalità ma cerca ancora la sua dimensione ideale e spera di trovarla in Italia.

Coach Maurizio Buscaglia commenta così l’arrivo del nuovo pivot, che indosserà la canotta numero 34: "Un grande benvenuto a Gavin. Le sue caratteristiche di centro dinamico, la sua capacità verticale, la sua fisicità, la forte motivazione nel voler essere con noi e la sua voglia di riscatto si incastrano bene con i compagni. Abbiamo concluso la squadra - sottolinea -. Abbiamo avuto pazienza, collaborazione, attenzione ed equilibrio, abbiamo giocatori che ci hanno voluto anch’essi, conoscendoci e accettando la nostra sfida. Abbiamo preso giocatori senza mai uscire dai nostri parametri. La squadra ha potenzialità e caratteristiche individuali, ora dobbiamo iniziare a lavorare insieme e duramente per cercare di essere giorno dopo giorno i migliori possibili come team. Questa è l’altra sfida che siamo chiamati ad affrontare".

Elisabetta Ferri