La Vuelle lancia Stazzonelli in prima squadra "Ora comincia la mia sfida, grazie Pesaro"

Cosa cambia per Stazzonelli?

"Dopo questi tre anni con l’Under 19 e aggregato alla prima squadra lo considero un punto di svolta per la mia carriera da professionista. Insieme alla Vuelle ho scelto di restare qui, anzichè andare in prestito, per far parte dei dieci di una squadra senior. Sarò come sempre a disposizione di coach e compagni, sperando di guadagnare qualche minuto sul parquet".

Buscaglia che ti ha detto?

"E’ stata una bellissima telefonata quella che mi ha fatto il coach, mi ha spiegato il ruolo che pensa di darmi e mi è piaciuto".

La presenza di Giovanni Luminati nello staff ti rassicura?

"Con lui ho un ottimo rapporto, ma anche negli anni precedenti non ho mai avuto problemi".

In questa era di giocatori sempre più versatili, ti senti una guardia pura?

"Sì, mi sento a mio agio nel ruolo di guardia e amo avere la palla in mano per giocare i pick and roll. Posso spostarmi anche nello spot di ala piccola se mi viene richiesto e aiutare a portare palla se c’è bisogno, però fondamentalmente mi sento un n.2 che ha facilità a segnare, sia da fuori che con arresto e tiro. Vorrei migliorare nel contropiede".

Fisicamente quanto sei cambiato?

"Sono arrivato a 16 anni ed ero 1,93. Oggi sono alto due metri e cresciuto anche a livello muscolare grazie al lavoro di pesi col preparatore Venerandi. Riuscire a reggere i contatti fisici era un mio punto carente e voglio migliorare".

Che altri obiettivi ti dai?

"Ho appena finito il liceo linguistico e tutto il tempo che dedicavo alla scuola e allo studio ora si libera. D’accordo con i miei genitori mi sono preso un anno di pausa prima di iscrivermi all’università per vedere quanto posso crescere dal punto di vista cestistico usando questo tempo in più per lavorare in palestra".

Cosa ha significato Pesaro per te?

"Una tappa fondamentale, ero un ragazzino e oggi mi sento più maturo. Arrivando da Roma dove il calcio domina, sono rimasto stregato da come si vive il basket a Pesaro: anche i tornei estivi sui playground raccontano molto del coinvolgimento, di chi gioca e di chi li segue".

Che squadra sarà la Vuelle?

"E’ significativo che gli italiani siano rimasti gli stessi di un anno fa, uno zoccolo duro che aiuterà gli stranieri ad amalgamarsi. Il raduno poi è sempre un momento cruciale, dove le nuove idee e concetti del coach devono trasferirsi alla squadra".

C’è qualcuno di loro che ti ha colpito in particolare?

"Tambone, Moretti e Visconti mi hanno aiutato tantissimo a capire come si allena un giocatore di serie A, li ringrazierò sempre".

Elisabetta Ferri