La Vuelle mette sul piatto la fisicità. A Pistoia Pesaro mostra i muscoli

Settimana corta in vista della 13ª giornata che la sera del 23 dicembre metterà il regalo sotto l’albero di chi vincerà per trascorrere un buon Natale. La Vuelle punta a fare la prima doppietta stagionale e ha lavorato anche di lunedì, con una seduta di pesi, per prepararsi al meglio alla sfida di sabato contro una Openjobmetis in grossa crisi che viene da quattro sconfitte consecutive e si ritrova al penultimo posto, riagganciata da una Treviso in risalita. Una realtà, quella di Varese, dove la panchina di Bialaszewski scotta; anche perché il taglio di Cauley-Stein è il fallimento di un’operazione che era stata salutata come un grande colpo e invece l’arrivo di Skylar Spencer, l’anno scorso a Trieste, conferma che a volte sono più adatti al nostro campionato certe tipologie di giocatori umili e concreti piuttosto che ex stelle Nba convinte di venire qua a dominare quando non ne sono più in grado. Nell’esordio contro Milano il nuovo pivot ha debuttato con 10 punti, 5 rimbalzi e 2 stoppate in 28’: niente male, tenendo conto degli avversari che aveva davanti. Ha combattuto sino in fondo la squadra varesina in uno dei derby più classici della Lombardia, ma alla fine ha dovuto cedere le armi, priva anche di Davide Moretti, che accusa un problema muscolare e sarà out anche nella trasferta di Pesaro: il suo rientro è programmato a metà gennaio.

Verrà a mancare uno dei motivi di interesse di questa sfida, ovvero il primo ritorno da avversario di un giocatore che era stato molto amato da una gran parte del pubblico pesarese, che ha digerito malvolentieri la sua partenza, ma anche criticato da una fetta forse più piccola di tifosi che, nonostante il suo indiscusso talento, non lo ritenevano adatto a giocare play. La scelta di McCallum aveva alimentato le polemiche della fazione pro-Moretti visto che né dal punto di vista della regia ma nemmeno sotto il profilo fisico, l’arrivo di Ray aveva tappato le presunte falle di Davide.

Adesso è arrivato Cinciarini a mettere tutti d’accordo e magari non ci sarà bisogno di spremerlo 35 minuti tutte le volte se Tambone, che a Pistoia si è sacrificato sulle marcature di Moore e Willis, non spenderà i suoi cinque falli in soli 16’. Nella trasferta in terra toscana l’accoppiata Mockevicius-Ford è andata davvero bene dando una bella fisicità alla difesa e non è un caso che ci fossero loro due in campo quando la squadra ha preso il volo nel terzo quarto. Quincy è sembrato davvero un altro rispetto al giocatore spento delle ultime gare, mentre il centro lituano si è fatto trovare puntuale non solo a rimbalzo ma anche in attacco, conquistando per ben tre volte canestro con tiro libero aggiuntivo (anche se poi ne ha convertito solo uno). Sono tutti segnali di un gruppo che si sta risvegliando e adesso all’appello manca solo Bluiett. Quanto a Visconti, ha firmato la miglior prestazione della sua carriera: Ricky era già ben vivo anche prima, ma adesso con un play come Cincia, che lo innesca col contagiri, può alzare ancora il livello delle sue prestazioni.

Elisabetta Ferri