La Vuelle oggi sull’isola per trovare il tesoro

La trasferta più lunga, Sassari, è anche quella da dove la Vuelle è sempre tornata a mani vuote. L’unico viaggio che necessita di un volo aereo, col quale si riesce a rientrare soltanto di lunedì, è diventato negli anni un incredibile tabù, abbattuto soltanto in Supercoppa, proprio da Repesa. Con la truppa è partito anche Charalampopoulos che a fine allenamento venerdì aveva destato qualche preoccupazione, per fortuna rientrata: dopo una scavigliata, il greco è uscito dal campo sulle sue gambe e oggi dovrebbe essere del match, che si gioca alle 20, con diretta streaming su Eleven Sports e Radio Incontro.

"Un campo sempre molto difficile sul quale non abbiamo mai vinto, vogliamo cercare quindi di invertire questo trend – promette Luca Pentucci, assistente di Repesa -. La Dinamo Sassari in casa gioca con grandissima energia: puntano molto sul contropiede e sul loro tiro da tre punti, soprattutto cercano di avere un approccio molto aggressivo per cercare di indirizzare subito la partita, quindi per noi sarà importantissimo l’impatto col match, non lasciarli correre e cercare di limitare il più possibile i loro tiratori, tentando di costringerli a cattive soluzioni per aumentare le possibilità di errore. Per quanto riguarda noi, dovremo cercare di imporre il nostro ritmo, che caratterizza il nostro gioco e provare ad essere fluidi in attacco muovendo il più possibile la palla. A livello di individualità, fra i nostri avversari i creatori di gioco sono Dowe, Robinson e Gentile che amano duettare coi propri lunghi, bravi a rollare a canestro, oppure liberare tiratori come Bendzius, Kruslin e Jones, specialisti fra i migliori nel nostro campionato".

Sul fronte opposto, il Banco ha necessità assoluta di fare punti per risalire la china di una stagione sinora al di sotto delle aspettative per un club che negli ultimi anni è sempre stato al vertice. Già l’esclusione dalle Final Eight rappresenta un piccolo fallimento e adesso la società del presidente Sardara si aspetta quantomeno i playoff.

"Per noi è una partita cruciale in una fase importante della stagione – ammette capitan De Vecchi – i gruppi si sono ormai formati per cui anche il livello di basket espresso dalle varie squadre si è alzato, quindi anche il nostro allenatore ci ha chiesto di alzare il nostro livello, soprattutto di fisicità. Pesaro sta facendo una grande stagione, lo testimonia il suo attuale quarto posto, ha dato filo da torcere a tutte, comprese le big con budget molto più consistenti, è in fiducia e gioca leggera, senza pressioni, dato che ha già raggiunto un primo traguardo con le Final Eight. Noi però in casa non possiamo più sbagliare, ci serve quella continuità che finora ci è mancata, dovremo essere solidi per 40’ anche perché siamo in una posizione delicata, non direi pericolosa, ma sicuramente diversa da quella a cui eravamo abituati negli ultimi anni".

Elisabetta Ferri