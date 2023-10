La Vuelle ospita Scafati. Vuole ingranare la seconda

"A Brindisi abbiamo messo la prima pietra e adesso vogliamo continuare la costruzione". Così coach Buscaglia sintetizza con un bel concetto la sfida che attende oggi la sua Vuelle (ore 18.30 diretta su Dazn) sotto le volte dell’astronave contro Scafati, una realtà forse sottovalutata in serie A. Pure la squadra di Sacripanti è reduce dalla prima vittoria contro Pistoia, ma nelle prime due gare era uscita a testa alta sia con la Virtus che con Reggio Emilia, facendo sudare entrambe prima di arrendersi.

"E’ stata una settimana piena e partecipata, condivido molto sia con lo staff che coi giocatori la preparazione. Abbiamo lavorato per impostare una partita importante e delicata – continua il coach biancorosso – ci piacerebbe dare continuità al nostro percorso davanti al nostro pubblico, che era già stato fantastico contro Venezia".

L’avversario che arriva al palas è da prendere con le molle: "Sì perché è un roster costruito con i giusti incastri, più lungo di quel che potrebbe sembrare, con elementi multi dimensionali. La responsabilità individuale in difesa sarà la chiave del match – sottolinea Buscaglia – dobbiamo cercare di essere sempre presenti in fase difensiva, sapendo gestire le nostre lacune".

Ci tiene anche a parlare un po’ dei suoi il tecnico della Carpegna Prosciutto "un gruppo che non molla mai e sta prendendo consistenza nelle varie pedine".

Elogio speciale per Ford: "Quincy non è un giocatore che finisce negli highlights ma è molto prezioso per noi perché fa le cose intangibili, che non compaiono nello score. Dal mio punto di vista ha fatto una prestazione clamorosa a Brindisi: è sempre nella posizione giusta, tocca tutti i palloni in difesa, è pronto sugli aiuti e fa tutto questo a prescindere se la squadra lo innesca o no in attacco. Non è da tutti". Mentre c’è chi ancora cerca la sua dimensione, come McCallum: "Stiamo cercando ancora l’equilibrio giusto fra correre e gestire la palla, le spaziature cambiano anche perché l’avversario ti costringe magari a un extra-palleggio o a un tiro forzato. Dobbiamo dargli più respiro, anche perché finora ha giocato in campionati meno tattici del nostro, ma i suoi up and down non sono mai stati negativi per la squadra".

Quanto a Schilling i suoi problemi ormai sono sul piatto: "Cosa ci possiamo aspettare da lui? Quello che ha dato a Brindisi, perché al momento di più non può fare per questioni fisiche – ammette il suo allenatore -. Vorremmo però che durasse un po’ di più, cercando di non bruciare troppo presto i suoi falli per poter aumentare le rotazioni del pacchetto lunghi". La sensazione è che sui blocchi si può far meglio di così per non incappare nei falli commessi in serie sabato scorso accendendo troppo presto gli allarmi nel settore lunghi: "Dobbiamo migliorare il timing, sia di chi porta il blocco che di chi lo riceve, evitando così di farceli fischiare". A proposito di fischi, la gara sarà diretta da Borgioni, Borgo e Pepponi.

Elisabetta Ferri