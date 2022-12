La Vuelle perde Mazzola per tutta la stagione

Maledetto supplementare. Non solo per la sconfitta che lì è maturata, ma perché in quell’extra-time la Carpegna Prosciutto ha perso Valerio Mazzola. Rottura del tendine d’Achille, che significa stagione finita. Una tegola pesante per la Vuelle e per il giocatore, che verrà operato dal dottor Raul Zini a Cotignola e poi dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione. All’overtime perso contro Napoli, i biancorossi avevano già dovuto incassare l’infortunio di Tambone, rientrato proprio l’altra sera in panchina, ma senza essere utilizzato.

"Una brutta botta, per lui e per la squadra, mi dispiace tanto per Valerio che si stava dimostrando un professionista serissimo ed un ragazzo super, oltre che era in forma come non mai – commenta il presidente Ario Costa -. L’ho rotto anch’io il tendine d’Achille: era un’altra epoca, ma rimane ugualmente un infortunio lungo e noioso. Fa parte dello sport, lo sappiamo, ma lui ci dava veramente una bella mano, perdiamo un punto di riferimento in un reparto importante". Italiani così duttili fra i lunghi sono merce rara, quindi è naturale pensare ad un rinforzo straniero per non far calare la competitività del gruppo, tenuto conto che il contratto di Gudmundsson scade a fine gennaio e Tambone è pronto a riprendere il suo posto, già dalla trasferta di Reggio Emilia che incombe.

"Vedremo quello che si potrà fare, ma condivido questo pensiero: con la situazione attuale avremmo un reparto troppo affollato ed uno più sguarnito. E’ anche l’ultimo visto a nostra disposizione, quindi bisogna valutare bene, intanto l’incasso ottenuto contro la Virtus, 88.000 euro tolta la quota abbonati, ci può dare una mano".

Sull’argomento pubblico il presidente vuole soffermarsi: "Abbiamo avuto una risposta importantissima e bellissima, il segnale che la brace è sempre rimasta accesa sotto la cenere di questi anni difficili – ammette -. Con la Virtus si era creata una scenografia da film, è mancato il lieto fine, ma non deve cambiare l’umore. Beretta è rimasto molto colpito, glielo avevamo raccontato che una squadra forte poteva riempire il palazzo, ma lui finora aveva visto al massimo 5.500-6.000 persone, perciò la realtà è stata impressionante. Oltretutto, abbiamo perso ma non siamo stati sovrastati, anzi l’abbiamo buttata via noi, tanto che non ho dormito un minuto a furia di rimuginare cosa potevamo fare perché finisse diversamente. Questa consapevolezza, essere stati all’altezza di Bologna, non ci deve abbandonare. Sono fiducioso per il prosieguo della stagione".

Gli altri fastidi fisici accaduti durante il match con la Virtus si sono rivelati ininfluenti: Delfino ha avuto soltanto un crampo al polpaccio, mentre Charalampopoulos ricadendo dopo il tap-in ha fatto una lieve storta, ma entrambe saliranno sul pullman per Reggio. Dovendo giocare venerdì, la truppa di Repesa già ieri era in palestra a lavorare.

Elisabetta Ferri