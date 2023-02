La Vuelle pronta a scrivere nuove pagine

Sono giorni di riposo ma non per tutti. Non per i quattro nazionali, che hanno raggiunto le rispettive destinazioni. Ma nemmeno per lo staff tecnico, impegnato nella ricerca del rinforzo per il prosieguo della stagione. Coach Repesa è tornato a casa per qualche giorno, ma è in costante contatto con la società per la scelta dell’uomo che potrebbe dare nuovo impulso alla ripresa del campionato, che riprenderà il 5 marzo in casa contro Brindisi. La scelta tecnica ormai è chiara: un’ala pivot che abbia propensione anche al gioco interno, dove la Vuelle ha bisogno di aumentare le sue possibilità per non rimanere troppo ancorata alle percentuali del tiro da tre punti. Si va su uno straniero, perché a forza di aspettare l’italiano è quasi finito febbraio. E invece quando la truppa si riunirà di nuovo al completo, la prossima settimana, Repesa vuole avere il nuovo giocatore pronto a cominciare insieme il lavoro di inserimento. Già domenica la Vuelle aveva un nuovo profilo per le mani e ieri ci sarebbe stato un colloquio con il coach, fattore sempre imprescindibile per valutarne anche l’aspetto umano e caratteriale.

La favola di Brescia insegna che dai momenti difficili si può uscire, a volte anche alla grande, e che una volta che si è in ballo bisogna crederci e coltivare le proprie ambizioni senza timori reverenziali. Certo, la Germani ha un budget differente e ha costruito il proprio roster per combattere su due fronti, ma alla Vuelle non si chiede altro che mantenere il livello che ha già dimostrato di poter reggere in queste 19 giornate in cui è stata capace di andare oltre le più rosee aspettative, conquistando un inaspettato quarto posto.

Anche se alle spalle dei biancorossi una muta di cani rabbiosi sta risalendo, l’obiettivo playoff è alla portata di questo gruppo, a patto che ritrovi brillantezza e aggiunga un po’ di fisicità sotto canestro, necessaria per poter competere quando si arriva a questo punto della stagione. E’ vero che finora Rahkman e compagni sono andati oltre i propri limiti, ma la coralità con cui si esprime la Carpegna Prosciutto non ce l’hanno tutti e questa è stata la grande forza che finora ha sostenuto l’impianto costruito da Repesa. Dieci uomini intercambiabili, dove ognuno può recitare da protagonista. Qualcuno ha avuto un calo più vistoso di altri, qualcuno è meno continuo, ma in generale tutti hanno le qualità per portare qualcosa di importante ed è quello che devono continuare a fare.

Lo spettro di due anni fa, quando la squadra scoppiò come un palloncino dopo le Final Eight, rimane purtroppo in mente e agita la tifoseria, ma i due gruppi sono diversi e Repesa, che c’è già passato, conosce meglio di tutti i meccanismi che lo determinarono e sa come evitare le trappole. Forse il turnover non è la soluzione migliore, ma la conferma di Gudmundsson era necessaria per aumentare la fisicità in cabina di regia e uno come Mazzola in giro non si trova. La strada è obbligata, ma pescando la persona giusta magari si può fare lo stesso un bel lavoro: basta guardare la partecipazione con cui Cobbins - rimasto a bordocampo per tutte e tre le partite - ha seguito le Final Eight della sua Germani.

Elisabetta Ferri