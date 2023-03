La Vuelle prova a voltare pagina con Daye

Ci sarà il volto amico di Walter Magnifico ad attenderlo quando uscirà dall’aeroporto di Venezia. Austin Daye ha volato ieri da Taipei, con scalo nella notte ad Istanbul, e stamane arriverà in Italia col fuso orario da smaltire. Per questo, dopo le visite mediche e le procedure da sbrigare per il tesseramento è difficile che partecipi all’allenamento pomeridiano. Tanto più che la Vuelle ha organizzato uno scrimmage contro Rimini, tornata quest’anno a calcare i parquet della serie A2, anche per risolvere il problema delle assenze che non consente sempre cinque contro cinque equilibrati nei ruoli. Così invece anche la presenza di due buoni americani nelle fila dei romagnoli come la guardia Jazz Johnson, secondo cannoniere del girone rosso con quasi 20 punti a partita, e il pivot Derek Ogbeide, che viaggia a 16 punti e 10 rimbalzi di media, sarà di stimolo per i pari ruolo della Carpegna Prosciutto.

Il cerbiattino sarà comunque sugli spalti della palestra nord a seguire l’amichevole e conoscere così i nuovi compagni, vedere come giocano e prendere più informazioni possibili per capire come integrarsi alla svelta. Avrà tre allenamenti per farlo, domani, venerdì e sabato mattina, quando però si lavora più sul ripasso dei giochi dell’avversario che su se stessi. Brescia è un’avversaria tosta per debuttare, molto prestante sotto il profilo fisico-atletico, e Daye si troverà subito davanti un avversario di livello come Kenny Gabriel, che ha statura e stazza, capace di colpire da tre punti come di fare male dentro l’area. Dovranno darsi una mano a vicenda Austin e i suoi nuovi compagni per cercare di far fruttare subito il suo arrivo. Che sarà importante per attirare l’attenzione delle difese e togliere pressione dalle spalle di chi è più marcato, oltre al fatto che sommare la sua visione di gioco a quella di Delfino può procurare buoni passaggi per tutti: può essere un altro valore aggiunto.

Poi c’è l’aspetto emotivo. La voglia di rivalsa da parte della squadra e del pubblico dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia sarà una molla psicologica importante. Per questo la società sta facendo il possibile per mettere a disposizione un palasport più accessibile in tutti i settori e oggi dovrebbero esserci delle novità in proposito. Una giornata, la 22esima, con quattro anticipi che hanno molto da dire: oltre a Pesaro-Brescia giocano di sabato ancheTrento-Tortona, sfida che pesa molto in chiave playoff per la Dolomiti Energia; Sassari-Varese, con il Banco che ha l’occasione di riagganciare la Openjobmetis e infine Trieste-Reggio Emilia, con il disperato assalto della Unahotels a una formazione ancora in bilico fra sogni e zona rischio. Domenica un solo match coinvolgerà una formazione a quota 22, con Brindisi attesa dalla rognosa trasferta di Scafati.

Elisabetta Ferri