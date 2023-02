La Vuelle ritrova Delfino, stavolta ci siamo

Non mancherebbe molto all’annuncio del nuovo straniero scelto dalla Carpegna Prosciutto, un’ala forte che costringerà coach Repesa a scegliere ogni volta chi lasciare in tribuna. Il turnover era l’unica strada praticabile senza passare al 6+6, che oltre a costare 40.000 euro esclude automaticamente i club dalla corsa al premio italiani. Così invece Pesaro, oggi in testa in questa speciale classifica di valorizzazione del prodotto indigeno, potrà continuare a concorrere dotandosi di un’opzione in più fra i lunghi. Poi giocherà chi starà meglio fisicamente o se lo meriterà di più, in base al lavoro settimanale. E questo potrebbe anche aumentare una sana competizione e il desiderio di esserci anzichè saltare un giro.

A proposito di condizioni fisiche, viene dato in miglioramento Charalampopoulos e lo dimostrano anche i 31 minuti giocati a Sassari ed è pronto a rientrare Carlos Delfino dopo uno stop di un mese. L’ultima partita delle quattro sin qui disputate dal capitano è stata il 30 dicembre a Reggio Emilia, curioso che rientri proprio contro Cinciarini e compagni.

Una stagione mai nata, quella del campione argentino, tornato sfibrato dall’avventura con la sua Nazionale che gli ha regalato un’altra medaglia d’oro pagata a caro prezzo. Carlos ha lavorato per tornare riuscendoci finalmente il 4 dicembre a Trento, dove giocò addirittura 22 minuti, sembrando più indietro degli altri ma in grado di reggere il campo. Poi 16 minuti nella vittoria dell’11 dicembre contro Varese e altri 18’ nella sfortunata sconfitta con la Virtus. La sera di Santo Stefano, mentre Mazzola si rompeva il tendine d’Achille, pure Delfino s’infortunò di nuovo: un risentimento al polpaccio che inizialmente non sembrava così grave, tanto che quattro giorni dopo scese sul parquet a Reggio Emilia ma solo per 6’ perché avvertì che qualcosa non andava ed esami più approfonditi evidenziarono che c’era bisogno di fermarsi di nuovo. Dopo tanta riabilitazione e lavoro differenziato, da questa settimana il capitano si allena di nuovo coi compagni ed è pronto a rituffarsi nella mischia.

Certo, ha 40 anni ed è stato fermo un sacco di tempo, forse non avrà il ritmo degli altri ma carisma e talento sono ancora nelle sue mani e giocando con lo status da italiano rimane sempre una risorsa averlo nelle proprie fila. Non servirà strafare, serviranno minuti qualità più che quantità e già sarebbe un bella mano per la Vuelle. Non solo: il fatto che ci sia tutti i giorni in palestra, in spogliatoio, in trasferta ha il suo peso per i consigli che può dare o le parole che può spendere in un momento difficile. La stagione è stata, sin qui, spettacolare e può ancora regalare soddisfazioni fra Coppa Italia e campionato. La partecipazione alle Final Eight va vissuta con la testa leggera, esattamente come due anni fa, senza sentirsi favorita in uno scontro fra quarta e quinta, che è sempre il più equilibrato. Mentre la corsa verso i playoff va interpretata con umiltà ma anche con spavalderia: anche se l’obiettivo iniziale era la salvezza, una volta che si è in ballo bisogna ballare e non sentirsi sempre sull’orlo del precipizio.

Elisabetta Ferri