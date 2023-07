La Vuelle sceglie Schilling La squadra è al completo

La Vuelle ha rotto gli indugi e deciso di andare fino in fondo con Gavin Schilling che dovrebbe essere ufficializzato oggi come nuovo pivot biancorosso. Un giocatore, il tedesco, dalle importanti qualità fisico-atletiche, con propensione alla difesa, al rimbalzo, al gioco sporco, disposto insomma a sacrificarsi per i compagni; perché la sensazione è che questa sarà una squadra a forte trazione anteriore con un pacchetto esterni niente male. Dove una delle punte sarà italiana: Matteo Tambone, al quarto anno di militanza pesarese racconta le sue sensazioni.

"Buscaglia ha sempre preso americani forti: conosco bene sia McCallum che Bamforth, degli altri ho studiato i video e mi sembrano tutti fisicati e con buona tecnica. A sensazione penso che verrà fuori una squadra atletica e di buon livello, forse dovremo vincere alcune scommesse nel ruolo di ala ma nessuno è un rookie e tutti hanno esperienza europea. Sarà compito di noi italiani farli ambientare più in fretta possibile e coinvolgerli nella vita della squadra e della città".

Con il coach l’impatto è stato molto positivo: "L’ho sentito davvero carico e mi ha fatto una bella impressione. Rispetto a Repesa e Banchi ha regole meno rigide, si fida molto dei giocatori e ha preso gente di personalità". Ci tiene a salutare Delfino e Moretti, con cui aveva legato parecchio: "Mi spiace che Carlos e Davide non siano più con noi, non entro in merito alle scelte, auguro ad entrambi tanta fortuna. Sono contento che gli altri italiani siano rimasti tutti, non è scontato avere così tanti confermati di anno in anno e sarà più facile ricostruire quel clima di unità e compattezza che si respirava l’anno scorso".

Uno spogliatoio di cui Tambo vuol’essere sempre più leader: "Il pensiero di poter essere il capitano mi affascina: l’anno scorso ero il vice e nel periodo in cui Delfino era ai box spettava a me quella responsabilità. Dovrebbe quindi essere naturale, ma la decisione non spetta a me, attendo le scelte del club e del coach. Mi farebbe piacere, non lo nascondo, sono legatissimo a Pesaro e mi sento sempre più parte di questa società".

Con la partenza di Moretti aumenteranno i suoi minuti da play: "Questo mi gratifica perché le stagioni migliori le ho disputate a cavallo dei due ruoli, ma la cosa importante è diventare sempre più leader e aiutare i compagni a giocare meglio".

Intanto Visconti si gioca la sua chance mondiale: "Nessuno gli dava credito quando è stato convocato la prima volta, invece ha fatto subito bene e questo Pozzecco non se lo scorda quindi non si sa mai. Ricky è un tiratore di striscia che può far male ed è intraprendente nel prendere inziative. Con noi ha giocato poco nel finale di campionato senza un vero motivo".

Un pensiero anche per Mazzola: "Prima dell’infortunio ci aveva dato stabilità ed equilibrio, anche con la sua difesa solida, spero di rivederlo al 100%".

Ora si gode la sua vacanza in Egitto con la fidanzata, anche lei cestista ad Ancona: "Sto visitando posti favolosi e mi sto rilassando. Fino al giorno prima della partenza mi sono sempre allenato in una palestra vicino a casa sua e riprenderò a farlo la prossima settimana quando rientro. Voglio arrivare tirato". Elisabetta Ferri