La Vuelle sfida una Reyer ferita e pericolosa

Ultimo impegno di campionato prima della lunga sosta che manderà in scena prima le Final Eight e poi la Nazionale azzurra. Alla Vuelle domenica tocca una trasferta complessa, sia sotto il profilo tecnico che psicologico. Perché Venezia, una big attrezzata in tutti i ruoli che finora non è stata all’altezza delle attese, ha appena preso un nuovo allenatore e la scossa di solito si manifesta al debutto con il nuovo coach. La Reyer è reduce da una sconfitta bruciante in Eurocup: mercoledì ha perso in Lituania dopo aver sempre condotto, subendo la tripla decisiva a un secondo dalla fine. Le era successa la stessa cosa nell’ultima disputata in campionato contro Brindisi, perciò avrà tanta rabbia in corpo ma anche qualche insicurezza in testa, se si dovesse arrivare ad un altro finale in volata.

La Carpegna Prosciutto, quarta in solitaria, non ha grosse pressioni sulle spalle in ottica di classifica e se dovesse scegliere preferirebbe certamente vincere mercoledì prossimo i quarti di finale di Coppa Italia; ma è importante fare comunque una prestazione sostanziosa e convincente per arrivare con fiducia all’appuntameto con le Final Eight. Recuperato Delfino in buone condizioni e chiarita la situazione di Charalampopoulos, che arriverà in fondo alla stagione, la squadra appare di nuovo bilanciata nel ruolo di ala piccola e ha dieci giocatori da ruotare, tutti di livello, anche se resta la mancanza di un quattro di ruolo dopo l’infortunio di Mazzola.

La società non si è arresa di fronte alle difficoltà di mercato incontrate ma, visti i tempi stretti, è più probabile che riesca a sistemare le cose dopo la kermesse di Torino. Se volesse aggiungere un nuovo giocatore in tempo per la Coppa Italia dovrebbe tesserarlo entro le 11 di lunedì. Più facile farlo durante la finestra per le qualificazioni mondiali: se fosse un giocatore proveniente da un altro club di serie A andrebbe preso entro il 28 febbraio perché poi si chiudono i trasferimenti all’interno dello stesso campionato, se invece provenisse dall’A2 il termine ultimo è quello del 31 marzo. Dal resto del mondo può arrivare invece in qualsiasi momento. Repesa è deciso ad aggiungere una pedina, preferibilmente italiana e, se non fosse possibile, straniera per la volata playoff per poter fare bene anche nella seconda parte di campionato. Centrare i playoff nella stessa stagione in cui si è andati alle Final Eight sarebbe una dimostrazione di crescita molto significativa rispetto al primo anno di Repesa, quando la squadra scoppiò dopo la Coppa Italia e anche rispetto all’anno scorso quando i playoff furono centrati dopo una prima parte di campionato disastrosa. Finire bene dopo aver cominciato bene è un’altra storia. Vuol dire mantenere la stessa concentrazione e desiderio per tutto l’anno, avere le forze fisiche e mentali per non arretrare di un centimetro, continuare ad allenarsi con la stessa intensità del primo giorno, migliorare i giocatori a disposizione anche dal punto di vista individuale, e soprattutto tener vivo l’entusiasmo di una piazza che non chiede altro che continuare a divertirsi con la più amata dai pesaresi, la Vuelle.

Elisabetta Ferri