La Vuelle si sblocca, ecco la prima vittoria. Brindisi, un campo talismano per i pesaresi

Happy Casa

68

Carpegna Prosciutto

81

HAPPY CASA : Morris 16, Mitchell 6, Malaventura ne, Laquintana 7, Laszewski 7, Riismaa 9, Seck ne, Lombardi 2, Johnson 6, Bayehe 8, Kyzlink 7. All. Corbani.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McCallum 4, Bamforth 21, Bluiett 16, Visconti 7, Ford 5, Maretto ne, Tambone 16, Stazzonelli ne, Mazzola, Schilling 3, Totè 9. All. Buscaglia.

Arbitri: Lo Guzzo, Bettini e Valleriani.

Note - Parziali: 15-24, 30-42, 48-60. Tiri liberi: Brindisi 1622, Pesaro 2025. Tiri da 3 punti: Brindisi 425, Pesaro 719. Rimbalzi: Brindisi 33, Pesaro 32. Antisportivo a Laquintana. Falli tecnici a Corbani, Bluiett, Totè, Mitchell, Buscaglia, Schilling. Usciti per falli: Morris, Riismaa, Schilling, Mazzola. Spettatori: 3.500.

E’ un talismano il parquet di Brindisi per la Vuelle. Ancora una volta si torna a casa con lo scalpo e questa pesa parecchio perchè consente ai biancorossi di schiodarsi dal fondo, dove rimane la Happy Casa, che tanto felice non è più a giudicare dai fischi del pubblico dopo la sirena. La vittoria della Carpegna Prosciutto non è mai stata in discussione e, se non fosse stato per i problemi di falli accumulati dai lunghi, con Totè costretto a restare seduto per quasi tutta la ripresa e Schilling e Mazzola usciti per raggiunto limite, sarebbe andata anche più liscia. Gli arbitri battono il record mondiale di tecnici, ben 6, e pure di falli in attacco, con una serie infinita di chiamate su blocchi irregolari in cui incappano spesso i lunghi pesaresi.

Totè perde presto la pazienza - quest’anno non gli era ancora capitato - prendendo tecnico e subito dopo commettendo il 3° fallo in attacco quando ancora mancano 5’ all’intervallo. Così si è rischiato di rimettere in partita la squadra di casa, che era finita sotto pesantemente. Pesaro prende le briglie della gara dopo il 6-2 iniziale di Brindisi, sorpassa grazie a due recuperi di fila e poi non si ferma più aprendo la forbice con un parzialone di 20-0 che congela il pubblico di casa (6-22 all’8’). La palla gira più fluida e tutti segnano mentre Brindisi resta a secco per 6’ minuti riuscendo a ricucire qualcosa prima del riposino. Nel 2° quarto Bayehe riporta i suoi a -7 (17-24) ma la Vuelle ha sangue freddo e con altre due rubate in difesa vola via con Tambone e poi con Visconti spegnendo gli entusiasmi. Dopo 13’ Buscaglia schiera Schilling che combina disastri e Riismaa centra la tripla del -6 (22-28). L’uscita di Totè complica le cose e Morris firma il -5 (28-33 al 18’). Momento delicato risolto da un rimbalzo offensivo di Tambone che consegna a Bamforth la palla per la tripla che ricaccia indietro i padroni di casa, quindi il capitano ci mette la pietra tombale con altre due bombe prima dell’intervallo, al quale Pesaro arriva tirando col 60% dall’arco. Totè commette il 4° fallo in apertura di ripresa e da lì la squadra se la deve cavare con Schilling, Mazzola e persino Ford schierati da pivot. Ma la gara non torna mai in discussione, Pesaro mantiene sempre un vantaggio rassicurante e controlla il risultato.

Elisabetta Ferri