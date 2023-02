La Vuelle sogna un’altra finale Stasera se la gioca con Brescia

Stasera si accendono di nuovo i riflettori sui sogni. Alle 20.45 sul parquet del Pala Alpitour di Torino (diretta su Nove e non più su DMax), la Carpegna Prosciutto sfida la Germani Brescia nel match che mette in palio la finale di Coppa Italia. Con circa 300 tifosi al seguito - ultimi biglietti in vendita a 10 euro da Prodi Sport in mattinata - Pesaro ci crede, sperando di avere un contributo più sostanzioso da Cheatham e recuperare Moretti, rimasto a riposo contro Varese. Entrambi si sono allenati in queste 48 ore che hanno separato i quarti dalla semifinale e la cosa potrebbe fare la differenza contro il roster di Brescia che, a prescindere dall’ottavo posto con cui si è qualificata alle Final Eight, è completo e di qualità. Rotto il ghiaccio delle 6 sconfitte consecutive con cui si presentava a Torino, la formazione bresciana è carica dopo l’impresa compiuta eliminando Milano.

Sfida inedita nella competizione tra le due società e i due allenatori, Alessandro Magro e Jasmin Repesa. Per Magro questa è la seconda semifinale consecutiva dopo quella della scorsa stagione, mentre Repesa è alla 6ª semifinale della sua carriera in una Final Eight di Coppa Italia, raggiungendo questo traguardo nelle ultime quattro edizioni a cui ha partecipato (compresa questa), perdendo nei quarti l’ultima volta nel 2008 sulla panchina di Roma. Nelle ultime 3 edizioni giocate ha un record di 9 vittorie su 10 gare (l’unica sconfitta risale alla finale del 2021 tra Pesaro e Milano).

"Ci attende una sfida in cui dovremo essere aggressivi sin dal primo minuto, con la stessa solidità mostrata con Varese - dice Luca Pentucci -. Brescia è una squadra di talento, costruita per reggere sul doppio fronte campionato-coppa, con una panchina lunga, tanto da poter scegliere chi tenere fuori anche fra gli stranieri. Primo comandamento non far entrare in partita Petruccelli e Della Valle, le loro bocche da fuoco. Dovremo essere bravi sui blocchi e a rimbalzo".

Sull’altro fronte Magro avverte i suoi: "Pesaro è già riuscita a batterci in campionato a casa nostra, dimostrando di avere giocatori di grande talento e assoluta pericolosità offensiva - dice -. Hanno vinto una buona partita con Varese ai quarti per cui ci sarà bisogno di un’altra prestazione molto attenta dal punto di vista difensivo, con l’obiettivo di limitare la vena realizzativa di Abdur-Rahkman e Cheatam. Il roster della Vuelle è composto da dieci giocatori veri e nei momenti caldi possono contare su un uomo come Delfino, che ha un’enorme esperienza in questo tipo di gare. Per sognare la finale dovremo mettere in campo un’altra prestazione maiuscola ed essere in grado di giocare una pallacanestro di grande condivisione, sia in attacco che in difesa".

La gara di stasera sarà diretta da Saverio Lanzarini di Bologna, Beniamino Manuel Attard di Siracusa e Alessandro Martolini di Roma. Copertura televisiva garantita in diretta su Nove (canale 9 del digitale terrestre), Eurosport 2, presente sulla piattaforma Sky al canale 211, e in streaming su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn.

Elisabetta Ferri