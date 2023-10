La Vuelle, stasera il debutto casalingo. L’astronave è "calda" e pronta al decollo

La sfida fra Vuelle e Reyer chiuderà il programma della 2ª giornata di campionato: palla a due alle 19,30 (diretta su Dazn). E’ l’esordio casalingo per la Carpegna Prosciutto e la curiosità dei tifosi è comprensibilmente al top: i quasi 3.500 abbonati sono pronti a prendere possesso dei propri posti e chissà quanti biglietti venduti ci saranno per questa prima gara sotto le volte dell’astronave, per di più contro una big della serie A come l’Umana, che si propone come una delle candidate ad essere la terza forza del torneo dietro Milano e Bologna.

Pesaro potrà contare su un Bamforth completamente recuperato ("gli manca un’unghia per essere al 100% ha detto il coach biancorosso) mentre Schilling è un po’ più indietro ("giovedì ha fatto il primo allenamento completo senza sofferenza" ha spiegato ancora il tecnico) e il loro contributo è importantissimo perché Venezia è una squadra lunga, con tantissime opzioni, pur mancando del centro titolare Wiltjer, che si è infortunato, ma con un Tessitori in grado di reggere il ruolo senza troppi problemi. Fra i nomi degli ospiti in pochi hanno parlato, ad esempio, del 24enne Alex O’Connell, guardia-ala di 1.98, prodotto di Duke: un ragazzo pronto a salire in rampa di lancio dopo un primo anno da professionista nella lega di sviluppo della Nba sotto il controllo dei Sacramento Kings.

Sul fronte veneziano ha parlato Jordan Parks, uno degli stranieri confermati nel roster di coach Spahija, al suo terzo anno in Italia dopo l’esperienza iniziale di Napoli e quindi il salto di qualità alla Reyer: "Vogliamo fare un passo avanti nel nostro percorso e rimediare alla sconfitta di Londra – dice Parks –. Mi aspetto soprattutto un miglioramento da noi stessi, perché in coppa abbiamo avuto troppi alti e bassi. Stiamo lavorando per migliorare, abbiamo tanto talento, ma va incanalato. Dobbiamo conoscerci bene tra di noi, praticare in campo la nostra idea di gioco. La nostra squadra ha atletismo e fisicità ma tutto deve partire dalla difesa, poi l’attacco sarà una conseguenza. E ogni giocatore deve avere la responsabilità di fare ogni volta qualcosa in più per la squadra. Stiamo andando nella giusta direzione, perché a mio avviso questa squadra è più unita rispetto a quella dell’anno scorso, sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo molti aspetti mentali e tecnici su cui dobbiamo lavorare, ma siamo nella direzione giusta".

All’interno della squadra pesarese c’è stata tanta felicità per la nascita di Quincy II, il primogenito di Ford venuto alla luce venerdì. Una scelta, quella di far nascere il bambino all’ospedale di Pesaro, che racconta della fiducia e del legame che il giocatore ha già stretto con la città: l’auspicio è che oggi la sua carica sia doppia, per il debutto casalingo e per il lieto evento. Intanto la Vitrifrigo Arena è pronta a colorarsi di biancorosso con la coreografia preparata dalla curva che ha avvisato sui social tutti quelli che siederanno nei settori A e K di entrare per tempo al palas e non spostare ciò che troveranno sui seggiolini: le istruzioni per la buona riuscita dell’iniziativa arriveranno via megafono. La gara è affidata al trio arbitrale composto da Rossi, Grigioni e Capotorto.

Elisabetta Ferri