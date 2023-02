La Vuelle stringe i tempi, c’è l’ipotesi Etou

E’ spuntata un’alternativa sul mercato che sarebbe la via più breve per avere subito un’altra pedina a disposizione. Niente campionati da terminare dall’altra parte del mondo nè visti da prendere: se Junior Etou ha superato l’esame-Repesa non avrà bisogno di voli intercontinentali, gli basterà prendere un treno alla stazione di Brindisi e in poche ore potrebbe approdare in città. L’ipotesi legata all’ala pivot congolese è sbucata fuori ieri mattina e rimbalzata già sui social: il 28enne, cugino dell’asso Nba Serge Ibaka, è ormai fuori rosa alla Happy Casa dopo il reintegro di D’Angelo Harrison e con lui in tribuna c’è finito pure Dixon dopo la firma di Lamb. Praticamente Brindisi oltre ad avere scelto la formula del 6+6 ha anche due americani in esubero che aspettano una nuova collocazione. Uno di questi è appunto Etou, che veniva da una buona stagione in Israele all’Hapoel Be’er Sheva (13,3 punti e 6 rimbalzi di media) ma non ha mantenuto le promesse nel nostro campionato, complice anche una lussazione alla spalla che l’ha tenuto fermo un mese, dalla fine di novembre alla fine di dicembre. Formazione cestistica americana, in Usa ha fatto anche l’high-school prima del college, ha giocato anche in Turchia, Spagna, Francia e Germania. Ha giocato l’ultima partita in maglia Happy Casa il 15 gennaio a Sassari chiudendo l’avventura pugliese con 6,7 punti (tirando da tre con il 36%) e 3,9 rimbalzi di media.

Giocatore molto fisico e verticale, non gli manca di certo l’esperienza europea e magari in un altro contesto potrebbe far bene. Con Brindisi e col giocatore c’è già un accordo di massima, ma le riserve verranno sciolte solo dopo aver valutato i risultati degli accertamenti svolti ieri da Charalampopoulos, che contribuiranno a spingere, o meno, la società verso un lungo.

In pentola bolle di tutto insomma: la tenuta del greco, il recupero di Delfino, e la voglia di far arrivare presto un rinforzo cercando però di non sbagliare il pezzo da incastrare in un mosaico che è stata, finora, la vera forza di questa Vuelle. Da quando è circolato nell’ambiente le ipotesi sul piatto alla resa dei conti erano tre, Repesa ha avuto carta bianca per scegliere la soluzione che ritiene migliore e se sarà Junior Etou vuol dire che il coach ha visto in lui una possibilità di riscatto in un ambiente diverso, così come successo per Charalampopoulos che in biancorosso sta facendo davvero bella figura dopo i dubbi di Venezia e Fortitudo.

La truppa, intanto, si prepara per la terza giornata di ritorno: una partita da vincere quella con Reggio Emilia per tenere stretto il quarto posto. La società ha già aperto la prevendita online su Vivaticket e da Prodi Sport e in tutti i punti che dispongono del circuito. Questi i prezzi: Curva K e Curva Biancorossa (K2): 20 euro intero e 10 euro ridotto; Tribuna Laterale (L2, L8 e N1, N7): 25 euro intero e 15 euro ridotto; Tribuna (dal settore L3 a L7 e dal settore N2 a N6): 35 euro intero e 15 euro ridotto; Parterre: 60 euro intero e 30 euro ridotto; Poltroncine: 100 euro intero e 50 euro ridotto; Curva Ospiti: 20 euro intero e 14 euro ridotto.

Elisabetta Ferri